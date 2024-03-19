HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Arkadaş cinayetinde sözde hoca detayı! "Büyüyü bozmak için dere kenarına götürüp..."

Arkadaş cinayetinde sözde hoca detayı! "Büyüyü bozmak için dere kenarına götürüp..."

19.03.2024 21:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Engin Yılmaz’ın, arkadaşı Burak Yavuz tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın ilk duruşmasında tanık ifadeleriyle yeni detaylar ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen Engin Yılmaz’ın eşi B.Y., kocasıyla aralarının bozuk olduğunu, Burak Yavuz’un aracılığıyla İ.K. isimli sahte hocayla eşinin görüştüğünü anlattı. B.Y, büyüyü bozmak için sözde hocanın kendisini yalnız şekilde dere kenarına götürmek istediğini eşine anlattığını söyledi.

Arkadaş cinayetinde sözde hoca detayı! "Büyüyü bozmak için dere kenarına götürüp..."

Olay, 2023 yılının 2 Haziran günü sabah karşı Kartepe ilçesi Arslanbey Yeni Mahalle’de meydana geldi. Engin Yılmaz, darbettiği Burak Yavuz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yavuz hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'İSTESEM KAFASINA DA ATEŞ EDERDİM'

Olayın ilk duruşması bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Yavuz ile taraf avukatları ve Engin Yılmaz’ın eşi B.Y. katıldı. Duruşmada dinlenen Yavuz, "Aramızda uyuşturucu kaynaklı bir alacak- verecek mevzusu vardı. Önce ödeyemedim; sonra ödedim. Bu sebepten dolayı evime gelip beni darbetti. Elini beline attığını görmem üzerine toplamda 4 el yere doğru ateş ettim. Mermilerden biri sırtına gelmiş. İstesem kafasına da ateş ederdim; öldürmek istemedim. Ambulansı ve polisi ben aradım" ifadelerini kullandı.

TANIK EŞTEN SAHTE HOCA NEDENİYLE HUSUMET İDDİASI

Öldürülen Engin Yılmaz’ın eşi B.Y. de mahkemede tanık olarak dinlendi. B.Y., eşiyle sürekli tartışmaya başladıklarını, Burak Yavuz’un aracılığıyla eşinin İ.K. isimli sahte hocayla görüştüklerini söyledi. B.Y., İ.K. isimli kişinin kendilerini kandırdığını evin bahçesinde gömülü muska olduğunu söylediğini, ancak muskayı hocanın kendisinin koyduğunu gördüklerini söyledi. Büyüyü bozmak için sözde hocanın kendisini yalnız şekilde dere kenarına götürmek istediğini eşine anlattığını söyleyen B.Y., "Engin sözde hocayı bulup darbetmiş. Hatta beni görüntülü arayarak, 'Bu muydu seni dereye götürmek isteyen?' diye gösterdi. Daha sonra polisler de gelmiş ancak hoca şikayetçi olmamış" diye konuştu.

Eşinin, sahte hocayı kendilerine yönlendirmesi sebebiyle Burak Yavuz’u da darbettiğini B.Y., "Sözde hocanın ya bana zarar vereceğini ya da para koparacaklarını düşünüyordu. Hocayı da bu sebeple darbetti. Hocayı Burak tanıştırdığı için Burak'ın da işin içinde olduğunu düşündü. Eşim, Burak’ı dövmüş, sebebi de Burak’ı konuşturmakmış. Olayın yaşandığı gün Burak'ın yanına gitmiş ve olay yaşanmış, şikayetçiyim" dedi.

'BANA MUSKANIN YERİNİ GÖSTERDİ BEN DE ÇIKARDIM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen sözde hoca İ.K. da "Engin ve Burak bir gün benim iş yerime geldiler. Engin bana eşi ile arasının bozuk olduğunu, evlerinin bahçesinde kağıt parçası sakladığını, muska yapıldığını eşine söyleyerek aralarını bu şekilde düzeltmemi istedi. Aralarının düzelmesi için benden büyü bozuyormuş gibi yapmamı istedi. Ben de ‘Aranız düzelecekse yaparım’ dedim ve akşam da evine gittim. Evin orada ‘Yarın gelip bu muskayı çıkaracağım’ dedim ve ertesi gün de gittiğimde Engin muskanın yerini bana gösterdi ben de çıkardım. Sakladığı şey ise sigara kağıtları üzerinde yılan resmi ve Büşra yazısıydı. Bu kağıdı yaktık. Engin de yanımızdaydı. Dereye götürmek isteme olayını da Engin bana söylemişti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
31 Mart için geri sayım sürüyor! Anket sonuçları paylaşıldı: O ilde sürpriz olabilir31 Mart için geri sayım sürüyor! Anket sonuçları paylaşıldı: O ilde sürpriz olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"
Markette iğrenç olay! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptıMarkette iğrenç olay! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe büyü
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran görüntü! Öldürüp cesedinin başında sigara içti

Kan donduran görüntü! Öldürüp cesedinin başında sigara içti

31 Mart için geri sayım sürüyor! Anket sonuçları paylaşıldı: O ilde sürpriz olabilir

31 Mart için geri sayım sürüyor! Anket sonuçları paylaşıldı: O ilde sürpriz olabilir

Arda Turan'a hapis ve 633 bin euroluk para cezası!

Arda Turan'a hapis ve 633 bin euroluk para cezası!

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu! "Kamu çalışanları 1,5 gün idari izinli sayılacak"

Markette iğrenç olay! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

Markette iğrenç olay! Görüntüler tepki çekti! Valilik açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.