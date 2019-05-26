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Arkadaşından yardım isteyip sokak ortasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi, gece yarısı arkadaşını telefonla arayıp yardım istediği sırada olduğu yere düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi’nde gece 03.00 sıralarında meydana geldi.

Arkadaşından yardım isteyip sokak ortasında öldü

Samsun’da bir kişi, gece yarısı arkadaşını telefonla arayıp yardım istediği sırada olduğu yere düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İstiklal Caddesi’nde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Nejdet Demirbağ, evinde rahatsızlanınca 5. kattaki evinden sokağa çıkıp arkadaşını telefonla aradı, rahatsız olduğunu ve 112 Acil Servise haber vermesini istedi. Arkadaşının "tamam sen de 112’yi ara" sözlerinden sonra olduğu yere düşen Nejdet Demirbağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nejdet Demirbağ’ın öldüğünü tespit etti. Yalnız yaşadığı öğrenilen Demirbağ’ın ölümü şüpheli bulundu. Demirbağ’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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