Arkadaşını asla yarı yolda bırakmayacak burçlar! Doğuştan güvenilirler

Arkadaşlık ilişkilerinde astrolojiden yararlanmanın büyük faydası oluyor. Birçok kişi karakteristik özelliklerini taşıdığı burçtan alabiliyorlar. Bu noktada hali hazırda bir arkadaşınız varsa veya yeni bir arkadaşlık edinmek istiyorsanız arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmayacak burçlara göz atabilirsiniz.

BOĞA BURCU - HAYATINIZIN CAN SİMİDİ

Kolaylıkla herkese güvenmez. Güvenini kazanmak zordur. Ancak güveni kazanmayı başardıysanız da sizin için yapamayacağı şey yoktur. Hayatınızın can simidi olabilir. Onunla beraber yeni olan, kaliteli olan her türlü aktiviteyi deneyimleyebilirsiniz.

KOVA BURCU - SEVDİĞİNE SAHİP ÇIKAR

Kova burcunun hümanist yapısı herkesi kucaklar. Toplumsal kalkınmayı kendi bireysel kalkınmasının üstünde tutar. Arada sabit düşünceleri olabilir ama genel yapı itibariyle insancıl bir burçtur. Sevdiğine sonuna kadar sahip çıkar. Kova burcuyla saatlerce entelektüel fikirleri tartışabilirsiniz.

YAY BURCU - DÜRÜSTLÜKTE BİR NUMARA

En büyük kriteri dürüstlüktür. Yay burcuna dürüst olduğunuz müddetçe ne kadar olumsuz taraflarınız olursa olsun yine de sizi tolera edebilir. Ancak dostluğunu kazanmak onun da zordur. Kriterlerini sağladığınızda sizi asla yarı yolda bırakmaz. Onunla deneyimlemek istediğiniz her türlü macerayı deneyimlemek mümkün.



