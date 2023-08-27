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    4. Arkadaşını asla yarı yolda bırakmayacak burçlar! Doğuştan güvenilirler

    Arkadaşını asla yarı yolda bırakmayacak burçlar! Doğuştan güvenilirler

    27.08.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Bir kişiyle tanışırken genellikle ilk sorulan sorulardan biri de hangi burcu taşıdığı oluyor. Bu bilgi doğrultusunda karşı tarafın kişilik özellikleri hakkında tüyolar edinebiliyoruz. Yapılan araştırmalara göre arkadaşına en sadık burçlar belli oldu. İşte gözü kapalı güvenebileceğiniz burçlar ve özellikleri...

    Arkadaşlık ilişkilerinde astrolojiden yararlanmanın büyük faydası oluyor. Birçok kişi karakteristik özelliklerini taşıdığı burçtan alabiliyorlar. Bu noktada hali hazırda bir arkadaşınız varsa veya yeni bir arkadaşlık edinmek istiyorsanız arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmayacak burçlara göz atabilirsiniz.

    BOĞA BURCU - HAYATINIZIN CAN SİMİDİ

    Kolaylıkla herkese güvenmez. Güvenini kazanmak zordur. Ancak güveni kazanmayı başardıysanız da sizin için yapamayacağı şey yoktur. Hayatınızın can simidi olabilir. Onunla beraber yeni olan, kaliteli olan her türlü aktiviteyi deneyimleyebilirsiniz.

    boğa burcu

    KOVA BURCU - SEVDİĞİNE SAHİP ÇIKAR

    Kova burcunun hümanist yapısı herkesi kucaklar. Toplumsal kalkınmayı kendi bireysel kalkınmasının üstünde tutar. Arada sabit düşünceleri olabilir ama genel yapı itibariyle insancıl bir burçtur. Sevdiğine sonuna kadar sahip çıkar. Kova burcuyla saatlerce entelektüel fikirleri tartışabilirsiniz.

    KOVA BURCU

    YAY BURCU - DÜRÜSTLÜKTE BİR NUMARA

    En büyük kriteri dürüstlüktür. Yay burcuna dürüst olduğunuz müddetçe ne kadar olumsuz taraflarınız olursa olsun yine de sizi tolera edebilir. Ancak dostluğunu kazanmak onun da zordur. Kriterlerini sağladığınızda sizi asla yarı yolda bırakmaz. Onunla deneyimlemek istediğiniz her türlü macerayı deneyimlemek mümkün.

    yay burcu


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