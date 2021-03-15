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Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler

15.03.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde mesire alanı yakınlarında meydana gelen olayda bir kişi iple bağlanıp sopalarla dövülmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi Mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde mesire alanı yakınlarında meydana gelen olayda bir kişi iple bağlanıp sopalarla dövülmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi Mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Filiz, Ali Akın’ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ali Akın’ın yaralandığını duyan arkadaşları Filiz’i saklandığı yerde yakaladı. Filiz’i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20) , K.A. (26) isimli şahıslar sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşam mücadelesi veriyor
Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralan Ali Akın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, buradan da Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Akın’ın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Arkadaşını bıçaklayanı, döve döve öldürdüler

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