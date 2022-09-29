HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arkadaşını öldürmüştü... Mahkemede şaşkına çeviren sözler! 'Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum'

Arkadaşını öldürmüştü... Mahkemede şaşkına çeviren sözler! 'Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum'

29.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de İbrahim Ö., beraber alkol aldığı arkadaşı Levent Bat’ı, silahla oynadığı sırada yanlışlıkla vurarak öldürdü. İbrahim Ö. savunmasında, 'Ölen düşmanım değil, dostumdu' diyerek, olayın kazara meydana geldiğini ifade edip "Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İşte olayın detayları...

Arkadaşını öldürmüştü... Mahkemede şaşkına çeviren sözler! 'Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum'

Dehşete düşüren olay, 21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Ö., gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

AW723995_02

"SANIKTAN SWAP ARTIĞI ÇIKMAMIŞTIR"

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan İbrahim Ö'nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat'ın ailesi ve sanık İbrahim Ö. katıldı. Duruşmada, geçen celse adli tıptan istenen rapor okundu. Raporda, uzak mesafeden atış yapıldığı bilgisi yer aldı. Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen avukat Muhammed Seydaoğlu, "Gelen raporda uzak mesafeden ateş edildiği ve yanlışlıkla ateş edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca dosya incelendiğinde sadece sanıktan swap artığı çıkmamıştır. Maktul sanık tarafından kasten öldürülmüştür. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

AW723995_03

"ÖLEN DÜŞMANIM DEĞİL DOSTUMDU"

Savunmasında, olayın kazara meydana geldiğini söyleyen sanık İbrahim Ö., "Baştan beri dürüst şekilde her şeyi anlatıyorum. Ölen düşmanım değil, dostumdu. Atış artığı konusunda daha önce de ifade vermiştim. Ben ateş artıklarını bilerek yok etmiş olsam bu olayı da tamamıyla inkar ederdim ancak ben arkadaşımı kazara vurduğumu baştan söylüyorum. Atış arttığını yok etmiş olsam 'Ben hiçbir şey yapmadım' derdim. Duruşmanın geldiği aşama ifadelerimi doğrulamaktadır. Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İbrahim Ö.'nün avukatının süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA

Beş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti! Çekiçli cinayet kameradaBeş yıldızlı otelde annesini ve babasını katletmişti! Çekiçli cinayet kamerada


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'den dikkat çeken Mansur Yavaş yanıtıMeral Akşener'den dikkat çeken Mansur Yavaş yanıtı
Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."
Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı!Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

İlginizi Çekebilir

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.