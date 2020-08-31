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Arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 07:03 | Son Güncelleme

Adana'da arkadaşının kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun koltuk altına isabet ettiği Onur Güç (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı R.Ç., gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti. Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen R.Ç., kazara tetiğe basıp, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, R.Ç.'nin yanındaki arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltuk altına isabet etti. Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan R.Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

(DHA)

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