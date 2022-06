Arkadaşlarına ya da sevgilisine hediye almakta zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Sevdiğiniz kişilere değer verdiğinizi göstermek için onları mutlu etmek istemenizden daha doğal bir şey yok. Bunun için hediye vermek en düşünceli ve ince hareketlerden biri! Hediye vermek için illa doğum günü, yıl dönümü gibi özel günlerin olmasına gerek yok. İstediğiniz her zaman sevdiklerinize muhteşem hediyeler alabilirsiniz. Eğer uygun hediyeyi bulma ve seçme konusunda endişe ediyorsanız merak etmeyin. Fiyatının her kuruşuna değecek, birbirinden muazzam hediyelik ürünleri sunuyoruz!

1. Ona, her dilde onu çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En değer verdiğiniz insana, sevgilinize, eşinize, annenize ya da en yakın arkadaşınıza onu ne kadar çok sevdiğinizi hissettirmek ister misiniz? 100 farklı dilde "Seni seviyorum." yazan projeksiyonlu kolye ile bunu yapabilirsiniz. Böylece o kişi kolyeyi yanında bulundurarak daima sizin sevginizi hissedebilecek ve ne kadar çok değer gördüğünü anlayacak. Bu kolye, en özel günlerinizde rahatlıkla sevdiğiniz insana verebileceğiniz bir hediye! Kolye, manevi değerinin yanı sıra bir o kadar da kaliteli. Zirkon taşından ve kaliteli bakır alaşım malzemelerinden üretiliyor. Altın sarısı veya gümüş rengini zevkinize göre tercih ederek hediyenizi kişiselleştirebilirsiniz.

2. Sevimli kupalar aşkına!

Kupa bardaklar, klasik ama zamansız hediyeler. Klasik düz bir kupa yerine tarzınızı yansıtabileceğiniz farklı renklere, desenlere ve şekillere sahip bir kupayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede hediye aldığınız kişiye karşı düşünce ve duygularınızı iletme imkânı bulursunuz. Avokado baskılı bu sevimli kupa bardak sayesinde samimi duygularınızı pekiştirmiş olursunuz. Bu kupalardan 2 tane alarak istediğiniz şeyi karşılıklı içebilir, dostluğunuzu ve aranızdaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi, bu kupayı onun tatlı ve şık tasarımıyla dekoratif olarak da kullanabilir. Zaman kaybetmeden bu minnoş hediyeyi değer verdiğiniz kişi için satın alabilirsiniz.

3. Bu kar kürelerine hayır diyebilene aşk olsun

Birbirinden güzel soft renklerle üretilmiş, küçük ve sevimli hayvan figürlerinden oluşan bu kar küreleri tatlılığıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Arkadaşlarınıza ya da sevgilinize gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bu kar küreleri, sevimliliğiyle büyülüyor. Kürenin içindeki küçük figürlerin yanı sıra üzerinde yazan "For U" yazısı sayesinde sevginizi daha iyi gösterebilme fırsatına sahip olursunuz. Ayrıca bu kar küreleri sayesinde sevdiğiniz kişi sizi hep yanı başında hisseder ve küreye her baktığında sevginizi daima kalbinde taşır. Yatağının başucuna, kitaplığının en gözde yerine ya da çalışma masasının baş köşesine koyarak her zaman sizi hatırlayabilir. Haydi, zaman kaybetmeden Minik Teksas Cam Küresi'ni edinin ve sevdiklerinizi mutlu edin!

4. Bu kitap seti mutluluk kaynağı olsun

Çok satanlar arasında yerini alan ve Dan Brown tarafından yazılan Robert Langdon Serisi, kitap kurtları için mükemmel bir hediye niteliği taşıyor. Bu setin içerisinde Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Kayıp Sembol, Cehennem ve Başlangıç olmak üzere 5 adet kitap bulunuyor. Milyonlar tarafından okunması hatta filmlere uyarlanması, bu kitap setinin muhteşemliğini anlatmaya yetiyor. Sizler de kitap okumayı çok seven ve yeni maceralara atılmayı seven dostlara sahipseniz onlar için bu kitap setini alarak onların mutluluk sebebi olabilirsiniz.

5. Bu lav lambasıyla kalpleri ısıtabilirsiniz

Fisura Bronz Lav Lambas, eşsiz tasarımı ve modern dokunuşlarıyla sevdikleriniz için muazzam bir hediye! Sevgilinize veya dostlarınıza tereddüte düşmeden armağan edebileceğiniz bu lav lambası, nostaljiyi evlerin içine getiriyor. Lambanın içerisinde gerçekleşen estetik akış görenleri büyülüyor ve aynı zamanda hipnotik etkisiyle sakinleştiriyor. 40 santimetrelik boyutuyla evin her ortamını canlandırmaya ve renklendirmeye hazır şekilde bekliyor. Lamba, tasarım şekli ve altın rengiyle hediyelik eşyalar için vazgeçilmez parçalardan biri oluyor. Çok değer verdiğiniz insanları sevindirmek için Fisura Bronz Lav Lambası'nı satın alabilir ve onların kalplerini mutlulukla ısıtabilirsiniz.

6. Baby Yoda, sevdiklerinizi sevindirmek için yolda

Sadece Star Wars hayranlarının değil, aynı zamanda figür sevenlerin de en favori parçalarından biri olan Baby Yoda; sevdiklerinize hediye edebileceğiniz için en tatlı ürünler arasında. Sevdiğiniz insana bu figürlerden hediye ederek onun ne kadar sevimli olduğunun da mesajını verebilirsiniz. Figür, 18 santimetrelik boyutuyla dilenilen yerde dekoratif amaçlı kullanılabilir. Eğer eşiniz, dostunuz veya sevgiliniz Star Wars serisinin fanıysa ya da sadece tatlı figürleri seviyorsa mutlaka bu hediyeyi mutlaka değerlendirmelisiniz. O değerli kişi bu hediyeye bayılacak, bizden söylemesi!

7. Polaroit kameralarla mutluluğun fotoğrafını çekebilirsiniz

Sevdiğiniz insanların en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek ve o anları sürekli hatırlamalarını sağlayarak mutluluklarını katlamak ister misiniz? Öyleyse Fujifilm Instax Mini 11 Fotoğraf Makinesi tam sizlere göre! Son teknolojiyle üretilmiş, otomatik ışık ayarı yapabilen, odaklama ayarları gelişmiş olan bu ürün; fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ürünün içeriğinde fotoğraf makinesinin yanı sıra kamera çantası, 10 adet film ve 2 adet kalem pil bulunuyor. Ayrıca tatlı lila rengi sayesinde görenleri kendine hayran bırakıyor. Zaman kaybetmeden bu ürünü sevdikleriniz için edinebilirsiniz. Hediyeyi verdikten sonra hemen bir fotoğraf çekinmeyi unutmayın ki bu mutlu günü sonsuza kadar saklayabilme fırsatı yakalayın.

8. Yediden yetmişe müziğin ritmini hissettirin!

Küçüğünden büyüğüne herkesin sevdiği atlı karıncalı müzik kutusuyla nostaljik rüzgârlar estirebilirsiniz. Sevgilinize, eşinize, annenize ya da herhangi bir arkadaşınıza bu esintileri yaşatabilirsiniz. Ruhu besleyen müzik tınıları ve ritimleriyle sevdiklerinizin ruhunu dinlendirerek huzurla dolmalarını sağlayabilirsiniz. Farklı renk skalasıyla dilediğiniz seçeneklere ulaşabilirsiniz. Sevdikleriniz; müzik kutularının şık ve estetik duruşuyla kitaplıkları, rafların ve komodinin üstünü süsleyebilir. Sevdiklerinize bu deneyimi doğum günlerinde, yılbaşında ve yıl dönümlerinde yaşatabilirsiniz. Müzik kutusunu özellikle de sevgilinize doğum günlerinde hediye edebilirsiniz!

9. Su gibi geçen zamanı ölçmek için su geçirmeyen saat alabilirsiniz

Eşiniz, sevgiliniz ya da çok sevdiğiniz erkek dostlarınız; Ricardo markalı, dokunmatik ve su geçirmez kol saatiyle daha şık görünümlere imza atabilirler. Aksesuar olarak kombinlerinde tamamlayıcı parça görevi görecek bu saat, aynı zamanda işlevsel özellikleriyle de oldukça kullanışlı bir ürün niteliğinde. Dokunmatik ekranıyla gelişen teknolojiye uyum sağlarken paslanmaz çelik kordonuyla da uzun ömürlülük sunar. Sevdikleriniz, su gibi akıp giden zamanı kontrol etmek için ne zaman bu saate baksalar sizi sevgiyle anımsayabilirler. Daha ne olsun, değil mi?

10. Kutu oyunlarıyla en içten gülüşleri sağlayabilirsiniz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Eğlenceli anların ve bol kahkahaların merkezi olan kutu oyunları, herkesi bir araya getirerek onlara keyifli dakikalar yaşatır. Durum böyle olunca neden değer verdiğiniz insanları mutlu etmek için kutu oyunu almayasınız ki? Bunun için Monopoly'nin harika bir serisini öneriyoruz: "Monopoly Şanslı Kaybedenler". Bu oyunda kaybetmenin ne kadar sinir bozucu olduğu herkes tarafından biliniyor ancak bu seride kayıplarınız kazanca dönüşüyor! Oyunu satın alarak ve en sevdiğiniz dostlarınıza hediye ederek bu deneyimi yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem onların keyifli anlarına şahitlik edecek hem mutluluklarının kaynağı olacaksınız.