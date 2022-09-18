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Arkadaşlarının yaptığı deney yüzünden başına gelenler korkuttu: Ağrıyla hastaneye koştu

18.09.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada oldukça ilginç ameliyatlar meydana geliyor. Bu ameliyatlar arasında en ilgi çekici ve korkutucu olanlar arasında cinsel organa sıkışan yabancı maddeler yer alıyor. 38 yaşındaki bir adam cinsel organına sıkışan metal yüzük yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

Arkadaşlarının yaptığı deney yüzünden başına gelenler korkuttu: Ağrıyla hastaneye koştu

Endonezya'da yaşayan ismi açıklanmayan 38 yaşındaki bir adamın penisine metal yüzük soktuğu açıklandı. Arkadaşlarıyla yaptıkları deney sonucunda sıkıştığını söyleyen adam şiddetli ağrılar çektiği ve penisinde şişlik gördüğü için doktora başvurdu. Sağlık görevlilerine metalden yapılmış yüzüğün 10 saat boyunca organında takılı kaldığını söyleyen hastaya acilen müdahale edildi.

ELEKTRİKLİ ÖĞÜTÜCÜ KULLANILARAK ÇIKARTILDI

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Adam, kendisini tedavi eden doktorlara hala idrara çıkabileceğini söyledi, ancak bunu yapmak rahatsız etti. Cerrahlar, genellikle metali kesmek için kullanılan bir elektrikli öğütücü kullanarak halkayı çıkardılar. Doktorlar, elektrikli öğütücü ile yüzüğü kırdıktan sonra adamın organının hasar almasını önledi.

ŞİŞME KAN AKIŞI AZALDIĞI İÇİN MEYDANA GELDİ

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Elektrikli öğütücü ile metal kesmek ısı yarattığı işlem sırasında penisi soğutmak için 'sürekli salin enjeksiyonu' ile püskürtüldü. Sağlık görevlileri ayrıca yanık veya basınç yaralanmasını önlemek için halka ve penis derisi arasına metal bir plaka yerleştirdi.
Dergide yazan doktorlar, penis halkalarının damarlardaki kan akışını azalttığını, bunun da penisin ve testislerin şişmesine neden olduğunu açıkladı.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARLAR BIRAKABİLİR

Sağlık görevlileri, genç erkeklerin genellikle ereksiyon "sürdürmek" için yüzük kullandığını söyledi. Ancak uzmanlar, 30 dakikadan fazla uzun süreli tuzağın geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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KANGRENE YOL AÇABİLİR

Yüzüğü çok uzun süre açık tutmak - aynı zamanda penil boğma olarak da bilinir - vücut dokusu siyaha döndüğünde ve öldüğünde kangrene yol açabilir. Nadir durumlarda amputasyon gerekebilir.

UTANDIĞI İÇİN ACİLE GİTMEYENLER VAR

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Penis halkası sıkışması vakalarının her biri hastanın durumuna bağlı olarak ayrı ayrı yönetilirken, birkaç hastanın farkındalık eksikliği veya utanma nedeniyle acil servise zamanında gitmediğini belirttiler. Penis boğma tedavisi için evrensel olarak belirlenmiş bir yöntem olmamasına rağmen, elektrikli bir öğütücü kullanarak halka kesme en yaygın kullanılan yöntemdir.

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