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Arkadaşlarıyla alkol alıp fenalaştı! Acı haber

16.11.2020 20:41 | Son Güncelleme:
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Arkadaşlarıyla alkol alıp fenalaştı! Acı haber

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E. (45), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen 13 Kasım'da Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı. Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.

5 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, yaşamını yitirdi.

Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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