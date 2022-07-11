Arkadaşlarla oynanacak çoklu multiplayer oyunlar: 2, 3, 4 kişilik online oynanan multiplayer oyunlar nelerdir?

Aynı ortamda olunmasa dahi arkadaşlarla ya da başka kişilerle grup halinde vakit geçirmek, pek çok kişinin gerçekleştirmek istediği bir deneyimdir. Denenebilecek yöntemlerin içinde multiplayer oyunlar yer alır. Multiplayer oyunlar pek çok farklı deneyim imkânı sunar. Uzaktan oynanabilecek oyunlar sayesinde görevler grup ile birlikte tamamlanabilir. Online oyunlar sayesinde grup olmanın, grupça hareket etmenin verdiği his, başkaları ile aynı anda yaşanır hale gelir. Ayrıca gerçek hayatta sahip olunamayacak özellikler, fantastik dünyaların ziyaret edildiği farklı karakterlerle deneyimlenebilir. Multiplayer oyunlarının sunduğu bu sanal dünya, pek çok kişiyi cezbeder.

Multiplayer Oyunlar Nedir?

Multiplayer oyun çeşitleri, oyun firmaları tarafından geliştirilir. Geliştirilen bu oyunlar sayesinde de dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcı internet aracılığı ile bir araya gelerek keyifli vakit geçirir. Dijital bir ortamda verilen görevleri oyun karakterleri ile yerine getirmek için oyuncular, sanal ortamdaki fantastik dünyada istedikleri şekilde oluşturdukları karakterler ile karşılıklı oyunlar oynamaktadır.

Gerçek hayatta sahip olunması imkasız özelliklere erişmek, sanal dünyada mümkün hale gelir. Pek çok oyun geliştirici karakterleri normal bir insanın sahip olamayacağı güç ile birleştirerek oyunun zorluk seviyesini artırır. Online oyunlarda bu zorluk derecelerine göre seçilen 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik oyunlar ile görevler yerine getirilir. Oyuncular, takım arkadaşlarıyla da bu güçleri paylaşabilir. Uzaktan oynanabilecek oyunlar içinde multiplayer oyunlar sundukları bu imkanlarla pek çok kişiyi heyecanlandırmaktadır. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar içerisinde bu tarz oyunlar en çok tercih edilenler arasında bulunur.

Multiplayer Oyun Türleri Nelerdir?

Oyun geliştiricileri tarafından sunulan sanal dünyada, görevleri yerine getirmek için single oyuncunun yetersiz ya da uygun olmadığı zaman başka oyuncularla iş birliği yapmaları gerekmektedir. Oyun geliştiriciler, planladıkları görevler için kullanıcıların birden fazla kişinin birlikte hareket etmesini gerektiren oyunlar geliştirmişlerdir. 2 kişilik oyunlar, 3 kişilik oyunlar, 4 kişilik oyunlar gibi farklı oyun çeşitleri geliştirilir.

Oyun şirketleri, her gün geliştirip yenisini sundukları 2 kişilik online oyunlar, 3 kişilik online oyunlar ve 4 kişilik online oyunlar ile online oyunlar konusunda kullanıcılara pek çok seçenek sunar. Bu oyunlar için geliştirilmiş sanal odalar ile oyuncular birbiriyle iletişime geçerek diğer kullanıcılarla daha kolay bir şekilde konuşma imkanı bulurlar.

Ücretsiz Multiplayer Oyunlar

Yüzlerce multiplayer oyunların içinden ücretsiz online oyunlar ile ilgili araştırma yapıyorsanız sizin için önerebileceğimiz oyunları derledik.

Call of Duty Warzone

No More Room in Hell

Fortnite

Dauntless

Rocket League

Paladins

Dead Maze

War Thunder

Fistful of Frags

Conqueror’s Blade

We Were Here

Gartic.io

Among Us

Ücretli Multiplayer Oyunlar

Oyun şirketlerinin belirli ücretler çerçevesinde sundukları oyunlar pek çok kullanıcının dikkatini çekmektedir. Oyun tercihlerinde hikayeler büyük bir rol oynar. Ayrıca oyuncular, daha iyi bir deneyim için grafiklerin, ses ve efektlerin daha profesyonel bir şekilde hazırlanmasını da önemserler. Bu oyunlar, kullanıcılarına fiyatına değen bir hizmet satın almanın tatminini yaşatırlar.

Sizler için en çok tercih edilen ücretli oyunları derledik. Ayrıca içlerinden en popüler olanlardan bazılarına yakından göz atabilirsiniz.

Minecraft Dungeons

Don’t Starve Together

Warhammer: Vermintide 2

Overcooked! 2

Overwatch

Worms

Rainbow Six Siege

Unreal Tournament

Keep Talking and Nobody Explodes

Wolfenstein: Youngblood

A Way Out

Call of Duty Warzone

Dünya çapında büyük yankı uyandırıp popüler olan Call of Duty serisinin Modern Warfare oyununu temel alan ücretsiz bir online oyundur. Başarılı grafikleri ile büyük bir savaşı, zorlu bir rekabeti, grup içi dayanışmayı birlikte yaşatıyor.

No More Room in Hell

31 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmış bir online oyundur. Oyunun temasını zombiler oluşturmaktadır. Zombi istilası sonrasında hayatta kalmayı başarmış kişileri ele alan hikâyede oyuncuya kolaylık sağlayacak materyaller bulunmaz. Ayrıca zombiler tarafından ısırılırsanız bu durumu ekip arkadaşlarınıza söyleyip söylememek size kalmış. Görevde yer aldığınız ekip arkadaşlarınız ile iletişim kurmak fiziksel mesafenin azaldığını hissetmenizi sağlar.

War Thunder

15 Ağustos 2013 tarihinde Gaijin Entertainment tarafından çıkış yapmış bir online oyundur. Oyun II. Dünya Savaşı araçlarını kullanarak oynan araç savaşı simülasyonudur. War Thunder ile 1500 ün üzerinde araç ile pek çok mekânda savaşlara hem tanık olup hem içinde yer alabiliyorsunuz.

Wolfenstein: Youngblood

25 Temmuz 2019 tarihinde Machine Games, Arkane Studios tarafından geliştirilip piyasaya sürülmüştür. Eşli olarak oynanabilen bu oyun hikaye merkezli olması oyunculara film tadında bir deneyim sunuyor. Işın izlemeli ve yapay zeka ile performans artırma teknolojisi sayesinde başarılı oyunlardan biridir.

Minecraft Dungeons

26 Mayıs 2020 tarihinde Mojang, Double Eleven tarafından geliştirilen bu oyun Minecraft dünyasının Dungeon Crawler veriyonuyla harmanlanmış bir halidir. Arkadaşlarınızla dur durak bilmeden oynayabileceğiniz bir oyundur.

Rainbow Six Siege

1 Aralık 2015 tarihinde Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmiş rekabetçi bir oyundur. Oyuncularını zor oynayışı ile kendine çeker. Çetin bir rekabet içinde arkadaşlarınızla birlikte yer almak istiyorsanız bu oyun tam size göre.

A Way Out

23 Mart 2018 tarihinde Hazelight Studios tarafından geliştirilen hapishaneden kaçış temalı bir oyundur. Hem yerel hem çevrimiçi oynayabileceğiniz film tadında bir hikaye ile heyecan dolu saatler geçirmenizi sağlayacaktır.

Gartic.io

Oyunculardan biri belirlenen objeyi çizerken diğer oyuncular onların ne çizdiğini tahmin etmeye çalışıyor. Bu oyunda bulunan odalar sayesinde hiç tanışmayan kişiler de bir arada oyun oynayabiliyor.

Among Us

Çevrimiçi ve çok oyunculu bir oyundur. Amerikalı oyun geliştirici tarafından piyasaya sürülmüştür. Oyunda oyunculardan birine katil rolü verilir. Katil olan oyuncu, diğerlerinden kendini saklayarak görevler bitmeden herkesi öldürmeye çalışır. Bu sırada katil kendisini belli etmemeye çalışır.



