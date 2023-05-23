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Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşına kabusu yaşattı! Aracına zorla binip...

23.05.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Mesut Cebeci (30), arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'nin (41) otomobiline zorla binip, yüzüne kezzap attı. Yüzünde ve kolunda yanık oluşan G.T., hastaneye kaldırılıp ameliyat edildi. Mesut Cebeci ise gözaltına alınıp tutuklandı. İşte olayın detayları...

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşına kabusu yaşattı! Aracına zorla binip...

Dehşete düşüren olay, 17 Mayıs'ta Keçiören ilçesindeki Kanuni Mahallesi’nde meydana geldi. Medikal şirketinde çalışan Mesut Cebeci, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı G.T.'yi iş çıkışı takip etti. Cebeci, mahallede G.T.'yi, otomobilinin önüne geçerek durdurdu. Cebeci, araca binip, şişenin içindeki kezzabı G.T.'nin yüzüne atarak, kaçtı. G.T.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. G.T., daha sonra çağrılan ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. ameliyat edildi.

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TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Mesut Cebeci, Keçiören Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım" dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

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BASINÇLI PET ŞİŞE İLE ATMIŞ

G.T.'ye ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Hasan Bedir (23), "İlk başta olayın ne olduğunu anlamadık. Kapı açıldı, kadın bağırarak arabadan indi. Arabanın içinden de beyaz dumanlar çıkıyordu. Evden su aldım geldim. Kadının yüzü ve kolu yanmıştı. İlk başta suyla müdahale ettik. Ucu ince ve basınçlı olan pet şişe gibi bir şeyin içine doldurmuş kezzabı kadına basınçlı bir şekilde atmış. Yüzünde fazla yanık vardı. Özellikle sağ tarafı yanmıştı; çünkü şüpheli sol koltukta oturuyordu. Şoför koltuğunda ise kadın oturuyordu. Kolu da kötüydü. Bacağında çok fazla bir şey yoktu" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Ankara kezzap

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