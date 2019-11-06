Arkeolog Çınaroğlu için Ankara Üniversitesi'nde tören düzenlendi

Arkeolog Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde tören düzenlendi.

Pazartesi günü vefat eden arkeolog Çınaroğlu için düzenlenen törene, ailesinin yanı sıra öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, törende yaptığı konuşmada, Çınaroğlu'nun ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı ve sabır diledi.

Gürer, öz geçmişini okuduğu Çınaroğlu'nun, Ankara Üniversitesine yıllarca emek verdiğini dile getirdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek de Çınaroğlu'nun arkeoloji bilimine verdiği çalışmaları anlattı.

Çınaroğlu'nun 2008'de emekli olduktan sonra da arkeoloji biliminden kopmadığını ifade eden Çiçek, bu çabaları dolayısıyla Çınaroğlu'na teşekkür etti.

Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran ise Çınaroğlu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine, sevenlerine, öğrencileri ile meslektaşlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Çınaroğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, buradaki kazılara hayatını adadığı, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde defnedilecek.

