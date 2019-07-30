Arkeolog Hayat Erkanal son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Arkeolojinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Hayat Erkanal, vefat ettiği İzmir'de toprağa verildi.

Haziran ayında dalış sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan, önceki gün yaşam mücadelesini kaybeden Limantepe Su Altı Kazısı Başkanı Prof. Erkanal için Urla'da bulunan Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Erkanal'ın son doktora öğrencisi Dr. Öğretim Üyesi İrfan Tuğcu Erkanal'ın bir çınar olduğunu ve kendilerine çok fazla miras bıraktığını söyledi.

Tuğcu, ahlaklı olmayı ve işini çok sevmeyi Erkanal'dan öğrendiklerini belirterek, "En büyük miraslarından birisi de doğayı, hayvanları ve insanları sevmek. Bugüne kadar hayvanları, doğayı ve insanları çok sevdik ve seveceğiz. Sen bize ülke ve vatan nedir o kadar güzel özetlettin ki..." dedi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu ise 27 yıllık tanışıklığı olan Erkanal'ın hayatında gördüğü en güçlü insanlardan olduğunu ifade etti.

Erkanal'ın 1991'de Mardin’deki terör saldırısından sonra arkeoloji sevgisiyle hayata tutunduğunu aktaran Şahoğlu, "Denize aşıktı. İnanılmaz vizyonu sayesinde ülkemizde özellikle deniz arkeolojisi konusunda ciddi eksiklikler olduğunu görmüş ve Limantepe su altı kazılarını başlatarak deniz arkeolojisinin sadece batıklardan ibaret olmadığını, su altında kalmış limanların çok daha önemli sonuçlar öğreteceğini ortaya koymuştur."