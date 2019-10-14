Arkeoloğu öldüren sanık "şikayetçi olmasın" mesajı atmış

"Sosyal medyadan, 'Olimpos'ta bir ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü sahilde toplanalım, olayın ne olduğunu anlayalım.' paylaşımını bir süre sonra kaldırdım. Daha sonra Sertel ile bir mekanda tesadüfen karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Oradan ayrıldıktan bir süre sonra arkeolog Sertel'in kaldığı pansiyona gittim. Pansiyonda yoktu. Bir yerden numarasını buldum. Onu Olimpos'ta bir mekana çağırdım. Çıkan tartışmada kendimi korumak için cebimden çıkardığım bıçağı Sertel'e iki defa salladım, sonra olay yerinden ayrıldım. Bıçağın ucunda çok az miktarda kan görünce Sinan'ın yaralandığını düşündüm. Sinan'ı hastaneye götüren Zafer'e attığım mesajda, Sinan'ın benden şikayetçi olmamasını ve aracı olmasını istedim."

- "Adam ölüyor sen neyin derdindesin"

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Zafer B. ise Poyraz'ın sosyal medya üzerinden Olimpos'un videosunu paylaşarak tehdit edildiğine dair, kazı ekibine ya da Sinan Sertel'e yönelik olarak paylaşımda bulunduğunu, Sertel'in Poyraz'ı tehdit etmediğini belirtti.