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  4. Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan böyle yüzüyor

Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan böyle yüzüyor

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Norveçli 29 yaşındaki Arne Haugland, Svalbard takımadalarında haftada üç kez buz dolu Arktik Okyanusu'nun (Kuzey Buz Denizi) sularında yüzüyor. Arne Haugland'in devasa buz blokları arasındaki su çukurlarına atladığı, görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Arktik Okyanusu'nda bulunan Norveç'e bağlı takım adalarından Svalbard'da yaşayan 29 yaşındaki Arne Haugland, haftada bir ila üç kez arasında, sadece şort giyip, buzla kaplı Arktik Okyanusu sularında yüzüyor. Arne Haugland'in devasa buz blokları arasındaki su çukurlarına atladığı, sonra dalıp altında yüzdüğü ve yüzeydeki buzların kırıldığı görüntüleri, yayınladığı sosyal medya hesabında çok sayıda kişi tarafından izlendi.

KORKMUYOR, AKSİNE EĞLENİYOR

Sosyal medya kullanıcılarının korkutucu bulduğu o anlara ilişkin açıklama yapan Haugland, korkutucudan çok eğlenceli olduğunu, kendisini iyi hissettiğini söyledi. Haugland açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 'Soğuk suda yüzmek için herhangi bir eğitime ihtiyacınız yok, buzun altında yüzmek için biraz antrenman yapmanızı tavsiye ederim. İlk olarak, soğuk suya alışın. Sonra buzun buz deliğine yukarı ve aşağı doğru dalın, böylece her şeyin buzun altından nasıl olduğunu görebilirsiniz' dedi. Norveç'in batı kıyısında arkadaşıyla daha çılgınca şeyler yapmak için bir yolculuğa çıkacağını söyleyen Haugland, 'Şimdi buzun çoğu gitti, çok fazla ölüm dalışı, uçurumdan atlamalı ve umarım paraşütle dalma yapacağım'

(DHA)

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