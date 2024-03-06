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Armudun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Armut günde kaç tane yenir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
05.03.2024 17:36
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Armut, hem tadı hem de kendine özgü aromasıyla öne çıkan ve pek çok kişi tarafından tüketilen bir meyve çeşididir. Gülgiller ailesine mensup olan bu meyvenin bilimsel ismi Pyrus olarak bilinmektedir. Dünyanın birçok noktasında yetişebilen bu meyve, vitamin ve mineraller yönünden çok zengindir. Besin değeri oldukça yüksek olan armudun insan sağlığı üzerinde de sayısız faydası mevcuttur. Peki, armudun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir ve günde kaç tane yenir?

Armudun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Armut günde kaç tane yenir?

İçindekiler

  • Armudun faydaları nelerdir?
  • Armut hangi hastalıklara iyi gelir?
  • Armut günde kaç tane yenir?
  • Armudun zararları nelerdir?

Armut ağaçta yetişen meyve çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Yaz mevsiminin sona ermesiyle olgunlaşmaya başlayan bu meyve, sonbahar mevsiminden itibaren yenilebilir düzeye gelir. Sonbahar mevsiminin yanı sıra yaz döneminde de yenilebilmektedir. Bu meyve yaş olarak yenebildiği gibi kurutulmuş formda da tüketilebilir. Armut tek başına tüketilebilen bir meyve olmakla birlikte suyu çıkartılarak da içilebilir. Ayrıca tatlı yapımlarında da yaygın olarak tercih edilen bir meyve türüdür.

Armudun faydaları nelerdir?

Armut meyvesinin sağlık bakımından pek çok önemli yararı vardır. Lifli bir meyve olan armut, bu özelliğinden kaynaklı düşük kalori değerine sahiptir. Bünyesinde B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini, B9 vitamini, K vitamini, A vitamini barındırmakla birlikte yüksek oranda potasyum ile kalsiyum, demir gibi çeşitli mineraller içermektedir. Güçlü bir antioksidan niteliği taşıyan armut, bu özelliği sayesinde hücre hasarlarını en aza indirmeye yardımcı olmaktadır. Armudun faydaları genel olarak şu şekildedir:

  • İçerdiği C vitamininden dolayı bağışıklık destekleyici bir özelliği mevcuttur.
  • Lifli yapısından kaynaklı bağırsak sağlığının korunmasına ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.
  • İçerdiği potasyum mineralinden dolayı kan basıncını dengelemede etkilidir.
  • Stresi yok edici ve enerji verici özellikleri, deveci armudun faydaları arasında yer alır.
  • Tok tutucu niteliğinden kaynaklı kilo verme sürecine olumlu katkı sağlayabilir.
  • Armudun cilt üzerinde de olumlu etkileri vardır.
  • İçerdiği K vitamininden dolayı kan inceltici etkiye sahiptir.
  • Bu meyvenin büyük bir kısmı sudan oluşur. Bu yüzden su kaybını önleyici özelliği vardır.
  • Kemikleri güçlendirme etkisi, pişmiş armudun faydaları arasında bulunur.
  • Akciğer ve mide gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini en aza indirir.

Armut hangi hastalıklara iyi gelir?

Armut meyvesi gerek yaz mevsiminde gerekse sonbahar döneminde tüketilebilen meyve türlerinden biridir. Sulu yapısı ve lezzetli tadı ile öne çıkan bu meyvenin insan sağlığı üzerinde çeşitli faydaları vardır. Bu noktada armut hangi organa iyi gelir konusu karşımıza çıkabilir. Armut içerisinde birbirinden farklı vitamin ve mineral bulunduran bir meyvedir.

Antioksidan yönünden de zengin olan bu meyve, yalnızca gıda alanında değil kozmetik alanda da çok sık kullanılır. Armut güzellik alanında özellikle maske olarak yüz bölgesine uygulandığında cildi canlandırıcı ve leke giderici özelliklere sahiptir.

Bunun yanı sıra içerisinde yer alan liften kaynaklı bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Düşük kalorili bir meyve olduğundan zayıflamada etkilidir. Kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sistemi ile ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca su oranı fazla olduğundan böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını sağlar ve bununla birlikte içerdiği minerallerden dolayı kalp sağlığını korur.

Armudun içerisinde hidroksisinnamik asit mevcuttur. Bu asit sayesinde akciğer ve mide kanseri gibi kanser çeşitlerine yakalanma riski azaltılabilir.

Armut günde kaç tane yenir?

Armut hem mineral hem de vitaminler yönünden çok zengin bir meyve türü olarak bilinmektedir. Ayrıca yüksek oranda lifli olduğundan sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasında etkilidir. Bu yüzden aç karnına armut yemenin faydaları da vardır. Sabahları aç karnına 1 adet armut yemek, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasında etkili olmakla birlikte kilo vermeyi de kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca bu meyvenin taze hâli dışında kurutulmuş formu da yenebilmektedir. Kurutulmuş armudun da sağlık bakımından çeşitli faydası mevcuttur. Özellikle gebelik döneminde görülen kusma sorunlarının giderilmesinde etkin bir role sahiptir. Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile kanı temizleme özelliği de kurutulmuş armudun yararları arasında sayılabilir.

Armudun zararları nelerdir?

Armut son derece faydalı olan bir meyve türü olsa da çok fazla yenmesi bazı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu meyvenin içerisinde yüksek oranda fruktoz şekeri bulunmaktadır. Bu şekerden kaynaklı özellikle diyabet hastalığı olan bireylerin armutu çok fazla yememesi gerekmektedir. Gerektiğinden fazla armut yendiğinde kan şekerinde dalgalanma sorunu meydana gelebilir.

Ayrıca lif yönünden zengin bir meyve türü olduğundan aşırı tüketimi bağırsak sağlığını bozarak, ishale sebebiyet verebilir. Bu tür olumsuz yan etkiler, armudun zararları arasında yer alır. Bu yüzden özellikle diyabet hastalarının bu meyveyi yemeden önce doktorlarına danışmasında fayda vardır.

ChefGPT


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