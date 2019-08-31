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Arnavut sanatçı 250 bin vidayla Atatürk portresi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Niğbor Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Niğde'ye gelen Arnavut mozaik sanatçısı Saimir Strati'nin farklı boy ve renklerde 250 bin vidayla yaptığı Atatürk portresi tarihi Rum Kilisesi'nde sergileniyor - Etkinliğin organizatörü Serkan Haliloğulları: - "Sanatçının uzun saatler çalışarak 250 bin vidayla yaptığı eser, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı"

NİĞDE (AA) - 2. Uluslararası Niğbor Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Niğde'ye gelen Arnavut mozaik sanatçısı Saimir Strati, farklı boy ve renklerde 250 bin vidayla Atatürk portresi yaptı.

Strati, tarihi Rum Kilisesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Niğbor Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında Bor ilçesine geldi.

Burada 40 günlük çalışmayla 15 metrekarelik ahşap pano üzerine farklı boy ve renklerde 250 bin vida kullanarak Atatürk portresi yapan Strati'nin çalışması, etkinlikler kapsamında kilisede açılan sergide sanatseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

Etkinliğin organizatörü Serkan Haliloğulları, tarihi kilisede düzenlenen basın toplantısında, Strati'nin çalışmaya 1 Nisan'da başladığını ve eseri 10 Mayıs'ta tamamladığını söyledi.

"Sanatçının uzun saatler çalışarak 250 bin vidayla yaptığı eser, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı." diyen Haliloğulları, şunları kaydetti:

"8 Ağustos'ta rekor, tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir'e taşımak. Strati, daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu 11'inci rekoru. Kısmet olur da bu tablo sergileneceği yeri bulursa o zaman sanatçının kendisi gelecek. Strati ile Kosova'da bir müzedeki sergide tanıştım. Kendisine Guinness Rekorlar Kitabı sunuluyordu. Kendisiyle yaptığım sohbette, bir rekoru da Niğde'de kırmasını istedim. Kabul etti. 'Tema olarak ne seçeceğiz' diye sorunca, ben de Atatürk dedim. Onun da Atatürk Caddesi'nde oturuyormuş ve onu çok seviyor. Seve seve kabul etti. Bu sayede Niğde'ye geldi ve bu rekor kırıldı."

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan eser sayesinde 20 binden fazla kişinin sergiyi gezdiğini dile getirerek, bu tür faaliyetlerin Niğde'nin ve Bor'un tanıtımına büyük katkı sunduğunu aktardı.

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