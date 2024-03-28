HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arnavutköy canlı seçim sonuçları! Arnavutköy'de seçimi kim kazanacak: Mustafa Candaroğlu mu yoksa Tekin Aras mı?

Arnavutköy canlı seçim sonuçları! Arnavutköy'de seçimi kim kazanacak: Mustafa Candaroğlu mu yoksa Tekin Aras mı?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.03.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye sandıklara akın etti. Partilerin seçim çalışmaları artık tamamlandı. Türkiye nefesini tuttu sandıktan çıkacak sonuçlara kilitlendi. İstanbul Arnavutköy'de de sandıktan çıkacak ismi merakla bekliyor. AK Parti'nin adayı Mustafa Candaroğlu ile CHP'nin adayı Tekin Aras, ilçede ön plana çıkan adaylar konumunda. Akşam saatlerinde belli olması beklenen sonuçlar bu sayfada olacak!

Arnavutköy canlı seçim sonuçları! Arnavutköy'de seçimi kim kazanacak: Mustafa Candaroğlu mu yoksa Tekin Aras mı?

31 Mart geldi çattı. Ülke genelinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandıklara akın etti. Sonuçları merakla beklenen illerin başında da İstanbul geliyor. Arnavutköylü vatandaşlar 2019 yılındaki seçimlerde tercihini AK Parti adayı Ahmet Haşim Baltacı'dan yana kullanmıştı. Bu seçimlerde ise Mustafa Candaroğlu aday gösterildi. Seçimde CHP'nin adayı Tekin Aras ise dikkat çekiyor.

Arnavutköy seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

İstanbul Arnavutköy'de 1984'te doğan Candaroğlu, aslen Kastamonulu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Candaroğlu, yüksek lisansını Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamladı.

zbTvEtvE_400x400

2009'da AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi yönetiminde bulunan Candaroğlu, 2018'de Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev aldı.

ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

CHP'NİN ADAYI TEKİN ARAS KİMDİR?

Tekin Aras, 1988 yılında Bingöl'de dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından imam olarak görev yapmaya başlamış ve daha sonra eğitimine devam etmek amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde okumuştur.

tekin-aras-kimdir-chp-arnavutkoy-belediye-baskan-16890672_8764_m

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı'nda cenaze imamı olarak çalışmıştır. 2024 yılı itibarıyla Tekin Aras 36 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de Kemal Çebi mi Aziz Yeniay mı kazanacak? Küçükçekmece'de Kemal Çebi mi Aziz Yeniay mı kazanacak?
Canlı Silivri seçim sonuçları! Silivri’de seçimi Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı kazanıyor?Canlı Silivri seçim sonuçları! Silivri’de seçimi Bora Balcıoğlu mu Volkan Yılmaz mı kazanıyor?
Avcılar seçim sonuçları Mynet'te olacak!Avcılar seçim sonuçları Mynet'te olacak!
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Arnavutköy Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ödemeler bugün başlıyor: Çoğu emekli bilmiyor! Çift promosyon hakkınız olabilir!

Ayağa kalkıp Atatürk tablosunun önüne geçip...

Ayağa kalkıp Atatürk tablosunun önüne geçip...

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Cam silen genç günlük kazancını açıkladı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.