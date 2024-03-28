Arnavutköy canlı seçim sonuçları! Arnavutköy'de seçimi kim kazanacak: Mustafa Candaroğlu mu yoksa Tekin Aras mı?

31 Mart geldi çattı. Ülke genelinde milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandıklara akın etti. Sonuçları merakla beklenen illerin başında da İstanbul geliyor. Arnavutköylü vatandaşlar 2019 yılındaki seçimlerde tercihini AK Parti adayı Ahmet Haşim Baltacı'dan yana kullanmıştı. Bu seçimlerde ise Mustafa Candaroğlu aday gösterildi. Seçimde CHP'nin adayı Tekin Aras ise dikkat çekiyor.

Arnavutköy seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

İstanbul Arnavutköy'de 1984'te doğan Candaroğlu, aslen Kastamonulu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Candaroğlu, yüksek lisansını Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamladı.

2009'da AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi yönetiminde bulunan Candaroğlu, 2018'de Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev aldı.

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CHP'NİN ADAYI TEKİN ARAS KİMDİR?

Tekin Aras, 1988 yılında Bingöl'de dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından imam olarak görev yapmaya başlamış ve daha sonra eğitimine devam etmek amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde okumuştur.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı'nda cenaze imamı olarak çalışmıştır. 2024 yılı itibarıyla Tekin Aras 36 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.







