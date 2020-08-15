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Arnavutköy'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 16:04 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içerisinde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarılırken, sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için uzun uğraş verdiği ağır yaralı Mustafa Kemal Ülker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Caddesi'nin Hadımköy - Dursunköy kavşağında meydana geldi. Mahmut Ersin Aydoğan yönetimindeki otomobil ile Mustafa Kemal Ülker yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki toplam 8 kişi yaralandı. 4'ü çocuk toplam 7 kişinin içerisinde bulunduğu araçtaki yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Çarpmanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Ülker, olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı araçta bulunan Hamza Eren Alkış, Mahir Efe Alkış, İbrahim Erdem Alkış, Burhan Alkış, Pınar Alkış, Miraç Kerem Alkış ve Mahmut Ersin Alkış ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa Kemal Ülker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mustafa Kemal Ülker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Eski Edirne Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yerindeki yol temizleme çalışmalarının ardından kazanın gerçekleştiği yol, kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın şerit ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. (DHA)

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