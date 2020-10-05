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Arnavutköy'de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 22:50 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç kız hafriyat kamyonunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Otomobiliyle çarpan sürücünün ardına bakmadan kaçtığı ileri sürüldü.

Arnavutköy'de korkunç kaza! Otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak ağır yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy yolunu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi.

ARDINA BAKMADAN KAÇTI

İddiaya göre, Kayabaşı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki E.N.Balgün isimli genç kıza seyir halindeki otomobil çarptı. Genç kıza çarpan otomobilin sürücüsü ardına bakmadan kaçtı.

ÜZERİNDEN HAFRİYAT KAMYONU GEÇTİ

Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu yerde yatan genç kızın üzerinden geçti. Genç kızın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin arından genç kızı hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Kazanın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, genç kızın üzerinden kamyonla geçen sürücü T.K'ın ifadesini aldı.

Genç kızın yardımına ilk koşanlardan olan bir vatandaş, genç kıza önce bir otomobilin çarptığını, çarpan otomobil sürücüsünün ardına bakmadan kaçtığını, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan genç kızın üzerinden ise arkadan gelen kamyonun geçtiğini söyledi. (DHA)

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