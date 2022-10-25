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Arnavutköy'de mahalleyi sokağa döken olay! Geceleri uyku uyuyamıyorlar: Bu aralar musallat oldular

25.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de meydana gelen korkunç olayda mahalleli sokağa döküldü. Mahallelerinde sıklıkla kurt saldırılarının yaşandığını söyleyen vatandaşlar yetkililerden duruma çözüm bulunmasını istedi. Son olarak Arif Güner'in ahırına giren kurdun 18 koyunu öldürdüğü ileri sürülürken, kurt saldırısında 4 koyunu öldüğünü söyleyen Nevzat Tütüncü, "Bu aralar bize çok musallat oldu. Bundan 20 gün önce benim ahırıma girmişti. Erken müdahale ettim, fazla zarara uğramadım. Benim 4 tane koyunum öldü'' dedi.

Arnavutköy'de mahalleyi sokağa döken olay! Geceleri uyku uyuyamıyorlar: Bu aralar musallat oldular

Arnavutköy'ün İstanbul Havalimanı'na en yakın kırsal mahallelerinden biri olan Yassıören Kırsal Mahallesi'nde geçen cumartesi gecesi Arif Güner'e ait 18 koyun, iddiaya göre ahıra giren kurtların saldırısı sonucu öldü. Hayvancılıkla uğraşanlar, yakındaki ormandan gelip, çiftliklere saldıran kurtların birçok mahalleliyi mağdur ettiğini söyledi. Mahalle sakinleri kurtlardan tedirgin olduklarını, korku içinde hayvanlarını beslediklerini söyledi.

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"BÜTÜN HAYVANLARIM YERDE HEPSİ PARÇALANMIŞ"

Koyunları ölen olan Arif Güner, " Sabah çocuklar beni aradı. 'Ağabey çok acil çiftliğe gel' dediler. 'koyunlar ölmüş gel' dediler. Sabah geldim baktığımda o anda şok oldum. Bütün hayvanlarım yerde hepsi parçalanmış. Şoktan anlayamadım sonra baktım ki daha fazla zararım var. İlçe tarım ekipleri geldi tutanak tutuldu hepsini gömdüm. 18 tane koyunum telef oldu. Burada toplamda 78 tane hayvanım vardı. Boyun kısımlarından ısırmış boyun kısımdan köpük geliyor, kurt nefes borusunu kırmış. Bu köpek saldırısı değil bunu kesin ve kesin söylüyorum. Bizim bu civarında bir hafta önce yakın bir çiftliğe girmiş. Karşıda bir çiftlik var oraya da girmiş. Benim hayvanlara zarar verildiği gün yol üzerinde 3 tane Kurt görmüşler. Beni çekip vursaydınız daha iyi çünkü canımdan can gitti. Bir Kurt davasından ekmeğinden oldum mağdurum." dedi.

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"GECELERİ DE UYUMUYORUZ"

Mahalle sakini Feridun Tütüncü, "Bu Kurtlardan tedirgin oluyoruz. Köyde arkadaşımızın hayvanlarına girmiş yazık günah. Bizim de var. Her gün tedirgin oluyoruz. Geceleri de uyumuyoruz. Buna bir çare bulunması gerekir" ifadelerini kullandı.

"KURT SALDIRISI BUNLAR, BUNDAN EMİNİZ"

Kurt saldırısında 4 koyunu öldüğünü söyleyen Nevzat Tütüncü, "Bu aralar bize çok musallat oldu. Bundan 20 gün önce benim ahırıma girmişti. Ben erken müdahale ettim, fazla zarara uğramadım. Benim 4 tane koyunum öldü. Kurt saldırısı bunlar, bundan eminiz" diye konuştu.

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(DHA)


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