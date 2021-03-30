Arnavutköy'de ormanda karısını ve arkadaşını öldüren sanığa 48 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yünkutay getirildi. Ölen Murat Olğun'un eşi Elif Olğun, babası Sayim Olğun, Mustafa Doğru da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu. Müşteki Sayim Olğun, "Sanık Arnavutköy'de çete kurmuş bir insandır. Uyuşturucu ve her kötü işte adı var. Yandaşlarıyla birlikte oğlumu öldürmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Müşteki Mustafa Doğru ise "Kesinlikle sanık tarafından aranarak kızımı gelip almam söylenmedi. 10 yıldır evlidir. Kendisinde her türlü kanunsuzluk vardır. Evliliği boyunca cezaevinde yatmıştır" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI HAKSIZ TAHRİKTEN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 3 Ocak 2020'de Arnavutköy'deki bir ormanlık alanda eşi Aynur Yünkütay'ı ve eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Murat Olğun'u silahla defalarca kurşunlayarak öldürdüğünü belirtti. Sanığın eşi Aynur ve Murat arasındaki ilişkiyi 31 Aralık 2019'da Aynur'un cep telefonunda Murat'a ait Instagram hesabını görmesi üzerine öğrendiği, sanığın bunun üzerine silah taşımaya başladığı, sanığın maktüllerle yüzleşmek için tanık Kübra ile olay yerine gittiği, önce Aynur'u yaraladığı, Murat'ı da kovalayarak ateş ettiği ve daha sonra dönerek eşine karşı eylemini tamamladığı anlatıldı. Mütalaada, sanığın eşiyle arkadaşının ilişkisini öğrenmesi nedeniyle hiddet veya şiddetli elemin etkisiyle eşi ve arkadaşına karşı "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ifade edilerek ayrı ayrı 18'er yıldan 24 yıl olmak üzere toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi istendi.