HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arnavutköy'de taciz iddiası sonrası büyük kavga

Arnavutköy'de taciz iddiası sonrası büyük kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişiler ile kızın ailesi arasında kavga çıktı. Kavgaya, olay esnasında aracı zarar gören vatandaş ve akrabaları da katılınca kavga meydan savaşına dönüştü. Polis, kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bazı kişiler, cadde üzerinde 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Taciz edildiği iddia edilen kız çocuğu, olayı ailesine söyleyince aile fertleri sokağa çıkarak tacizde bulunduğu iddia edilen kişilerle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bölgede yaşayan bir vatandaşın aracı zarar gördü. Bunun üzerine kavgaya aracı zarar gören kişiyle akrabaları da karışınca taciz kavgası meydan savaşına dönüştü.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş sokağa çıkma yasağına rağmen evlerin çıkarak sokağa indi. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavga eden gurubu biber gazı sıkarak güçlükle yatıştırdı. Olayda bazı kişilerin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı kişilerin, vatandaşlar tarafından dövüldüğü görülürken olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak caddeye koştu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali için seferber oldularKanalda susuz kalan 3 ton inci kefali için seferber oldular
Karantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alınKarantina altındaki Kıbrıslı genç uyardı: Virüsü ciddiye alın
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı

Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

Bu ilçelerde arazisi olanlar dikkat! Virüs sonrası talep patladı

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Süper Loto'da dev ikramiye bir kişinin oldu

Süper Loto'da dev ikramiye bir kişinin oldu

Diğer Haberler
Hiç koronavirüs vakası görülmedi ama Amasra'da plajlar boş kaldı

Hiç vaka görülmedi ama plajlar boş kaldı!

İstanbul'da korkunç olay! İntihar mı etti yoksa yakılarak camdan mı atıldı?

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Brezilya'da koroanvirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 15 bin 662'ye yükseldi

Virüsün yeni merkez üssü mü olacak?

Üsküdar'da karganın droneye saldırısı böyle görüntülendi

Karganın drone ile mücadelesi kamerada!

Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali böyle kurtarıldı

Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali için seferber oldular

İŞKUR'da koronavirüs şoku! İnegöl'de 8 memurun testi pozitif çıktı

İŞKUR'da koronavirüs şoku! Testleri pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.