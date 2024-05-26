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  4. Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil toprak alana uçtu! Feci kaza kamerada

Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil toprak alana uçtu! Feci kaza kamerada

26.05.2024 10:11
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Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki tabelaları yıkıp elektrik direğine çarptıktan toprak alana uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz gece Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil cadde de bulunan orta refüje çarpıp üzerindeki işaretleme levhalarını çarpıp yıktıktan sonra aydınlatma direğine çarpıp çayırlık alana uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın gece saatlerinde olması ve caddede herhangi bir araç veya insan olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy kaza
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