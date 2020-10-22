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  4. Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

Arnavutköy’de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

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