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Arnavutköy'de depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapan 4 katlı bir fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'de gece saatlerinde kağıt ve ambalaj üretimi yapan 4 katlı bir fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın Arnavutköy, Ömerli Mahallesi'nde gece saat 01:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dersaadet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı kağıt ve ambalaj üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören görevliler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Deponun kapılarının kapalı olması nedeniyle itfiaye ekipleri içeriye merdiven yardımıyla girdi. Depononun kapıları açan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikaya ait depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkş nedeni araştırılıyor.

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