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Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)

Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden can pazarı yaşandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sazlıbosna'da meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmayla birlikte her iki araç yolun dışına savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazada can pazarı yaşanırken araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Çarpışan araçlar
-Yerde yatan yaralılar
Detaylar

Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı (1)

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