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ARNAVUTKÖY'DE MUHTARLIĞIN DA BULUNDUĞU HASARLI BİNA KORKUTUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 26 Eylül'de Silivri  açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki  depremin ardından içinde muhtarlık ve köy kahvehanesi de bulunan Arnavutköy Çilingir Mahallesi'ndeki binada çatlaklar oluştu.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından içinde muhtarlık ve köy kahvehanesi de bulunan Arnavutköy Çilingir Mahallesi'ndeki binada çatlaklar oluştu. Mahalle muhtarı Halit Şenel, "Her tarafı çatlaklarla dolu bu binada hizmet vermeye çalışıyoruz. Kahvehaneye vatandaşlar korktukları için giremiyor, bahçede oturup çay içiyorlar" dedi.

"BU ÇATLAKLAR BİZLER İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"

Arnavutköy, Çilingir Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 2 katlı binanın, Silivri depreminin ardından duvarlarında, kiriş ve merdivenlerinde derin çatlaklar oluştu. Depremin ardından detaylı incelemelerin yapılmadığını, bu haliyle de içerisinde muhtarlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyleyen Çilingir Mahallesi Muhtarı Halit Şenel, şunları söyledi:

"Silivri'de meydana gelen depremin ardından mülkiyeti belediyemize ait olan bu binada bazı çatlaklar, hasarlar oluştu. Durumu ilgili tüm kurumlara ilettik. Fakat bize söylenen bakanlıktan gelinip inceleneceği bilgisi oldu. Ancak aradan geçen bunca zaman içerisinde hiç kimse inceleme için gelmedi. Merdivenlerde yürürken sallanıyoruz. Atıl durumda olan bu binanın odalarının ne halde olduğu görüntülerde izleniyor. Duvarlardaki çatlaklardan ziyade bizi asıl korkutan kirişlerin altındaki derin çatlakların oluşudur. Ben kendi imkanlarımla bazı mühendis ve inşaat ustalarını getirterek inceleme yaptırdım. Bu çatlakların boya, alçı ya da sıva çatlağı olmadığını söylediler. Yaklaşık 35 yıl önce yapılmış olan bu binanın dayanıklılığının kalmadığını söylediler. Şu an için bu çatlaklar bizler için ciddi bir tehdit. "

"KORKUYORUZ AMA HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Şenel, "Binaya girmeye korkuyoruz ancak muhtarlık hizmeti vermeye devam etmek zorundayız. Korkumuz ve endişemiz şu ki yarın tekrarı olabilecek bir deprem esnasında binanın altında bulunan kahvehanede bir facia yaşanabilir. İnsanlarımız da korkuyor. Yağmurlu havalarda bile bina içine girmek yerine kahvehanenin dışına oturup çay içiyorlar. Uzman değiliz ancak bu binadaki çatlakları görmek, risk teşkil edip etmediğini anlamak için mühendis olmaya da gerek yok zaten" ifadelerini kullandı.

"BİNANIN ZEMİNİ DOLGU"

Binanın tamamında çatlaklar olduğunu söyleyen Çilingir Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Onkök, "Depremden çok önce yapılan bir bina. Bina zaten ilk yapılışında zayıflık vardı. Altında çökmeler olmuştu, dolgu ile doldurulmuştu. Talebimiz bu binaya yetkililerin bir an evvel el atmasıdır" dedi. Kahvehaneye giremediklerini belirten İlhan Tezel ise, köy meydanında oturup çaylarını içtiklerini belirterek, hasarlı binanın bir an evvel yıkılarak yerine yenisinin yapılması gerektiğini söyledi.

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