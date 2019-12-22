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Arnavutköy'de orman yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Arnavutköy'de orman yangını (1)

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

(FOTOĞRAF)

Arnavutköy'de orman yangını (1)

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