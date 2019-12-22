Arnavutköy'de orman yangını (1)

Taylan ERG\u00dcN \/ \u0130STANBUL, (DHA) ARNAVUTK\u00d6Y'de hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yang\u0131na m\u00fcdahale ediyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nG\u00fclben Ergen'den iddial\u0131 payla\u015f\u0131m! Bacak dekoltesiyle sosyal medyay\u0131 sallad\u0131Diyarbak\u0131r\u2019daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, 3 turist M\u00fcsl\u00fcman olduArtvin\u2019de yola inen ay\u0131ya otomobil \u00e7arpt\u0131
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