HABER

Arnavutluk'ta 25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:07 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta 25. Uluslararası Tiran Fuarı açıldı

TİRAN (AA) - Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Tiran Fuarı başladı.

Türkiye dahil yerel ve uluslararası birçok şirketin katıldığı fuarın açılış törenine Arnavutluk hükümetinde girişimciliğin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Sonila Qato, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Qato, burada yaptığı konuşmada, fuarın, Arnavutluk için bir geleneğe dönüştüğünü, ülkeye yeni, istikrarlı ve sürekli büyüyen ekonominin sağlamlaştırılması yolunda eşlik ettiğini söyledi.

Fuarın sadece bölge için değil, ötesi için de önemli bir ekonomik etkinliğe dönüştüğünü belirten Qato, fuarın birçok bölümden oluştuğunu kaydetti.

- "Türkiye ekonomisi büyümesini istikrarla sürdürmektedir"

Köç de İTO'nun başta İstanbul ekonomisi olmak üzere Türkiye ve bölge ekonomisini yakında takip ettiğini, bunun yanı sıra küresel gelişmeleri de izlediğini aktardı.

Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir değişim sürecinden geçtiğini dile getiren Köç, "Küresel krizlere aldırmadan, bölgemizdeki ve dünyadaki krizlere takılmadan hatta içeriden ve dışarıdan yapılan taarruzlara boyun eğmeden Türkiye ekonomisi büyümesini istikrarla sürdürmektedir. Türkiye'nin 2002 yılından bu zamana kadar yıllık ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünü, milli gelirimizin üç kattan fazla arttığını özellikle vurgulamak isterim." dedi.

Köç, Türkiye 15 Temmuz'da hain ve menfur bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bunun yanı sıra 2011 yılından beri yanı başımızda devam eden bir iç savaş vardır. Ancak Türkiye ekonomisi bunların üstesinden gelecek bir güce sahip olduğunu kanıtlamaktadır." diye konuştu.

Arnavutluk'un Türkiye için Balkanlar'da anahtar ülke konumunda olduğunu belirten Köç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılı sonunda yaklaşık 420 milyon dolara yükseldiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Büyükelçi Yörük de Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile fuarı gezerek şirket temsilcileri ile sohbet etti.

Fuarda inşaattan, gıda sektörüne birçok alandan Türk firması da tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Fuar 24 Kasım'da sona erecek.

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildiGüneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulaŞans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavgaGÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk ekonom Fuar İTO Tiran

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerini yasa boğdu! Ezgi öğretmenden acı haber

Öğrencilerini yasa boğdu! Ezgi öğretmenden acı haber

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.