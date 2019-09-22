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Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğündeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

Merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olan depremde 132 kişi yaralandı, 600'den fazla yapıda hasar oluştu

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanırken, ülke genelinde yüzlerce binada hasar oluştuğu bildirildi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen ve merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olan depremde 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Depremden dolayı başta Tiran ve Dıraç olmak üzere ülke genelindeki farklı bölgelerde aralarında bina, ev, okul ve sağlık merkezi olmak üzere toplam 628 yapıda hasar oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Richter ölçeğine göre 5,8 büyüklüğündeki ilk sarsıntının ardından en küçüğü 2,9 olmak üzere 297 artçı sarsıntı meydana geldi. Resmi ön verilere göre, depremde yaralanan 132 kişi, Tiran ve Dıraç'taki hastane ve sağlık merkezlerine kaldırıldı."

- Okullar yarından itibaren açılacak

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri, depremin ardından harekete geçerek, evleri depremden hasar gören ailelerin sığınması için Tiran ve Dıraç'ta çadırlar kurdu.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı okullarda depremden dolayı hasar oluştuğu ve bunların giderilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, okulların yarından itibaren öğrencilere kapılarını açabileceği bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, dün yaptığı açıklamada, söz konusu depremin, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini söylemişti.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." ifadesi kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Dıraç Tiran

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