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Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestoda gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Başkent Tiran'daki meclis binası önünde düzenlenen hükümet karşıtı protestoda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestoda gerginlik yaşandı.

Muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) tarafından düzenlenen protestoya katılmak üzere binlerce hükümet karşıtı ülkenin farklı şehirlerinden Tiran'a geldi.

Meclis binası önünde toplanan göstericiler ile güvenliği sağlayan polis arasında gerginlik yaşandı. Emniyet güçlerine sis bombası ve çeşitli nesneler atan göstericilerin, oluşturulan güvenlik kordonunu geçmeye çalışması üzerine arbede meydana geldi.

Göstericiler bir kez daha erken genel seçime gidilmesi ve seçime kadar geçici hükümet kurulması yönündeki taleplerini yineledi.

PD Genel Başkanı Lulzim Başa, burada yaptığı konuşmada, tüm ülke genelinde vatandaşlarla ulusal bir sohbet başlattıklarını belirterek, "Siyasi çözüm, tüm Arnavutların birleşmesini gerektiriyor." dedi.

Göstericiler daha sonra İçişleri Bakanlığına yürüyerek, binaya boya attı.

Bu arada, yüzlerce emniyet görevlisi meclis ve İçişleri Bakanlığının yanı sıra diğer devlet kurumlarının önünde de güvenliği sağlamak için hazır bulundu.

Hükümet karşıtı göstericiler aylardır başkentte protestolar düzenleyerek, erken seçim çağrısı yapıyor. Daha önce de protestolarda gerginlikler yaşanmış, bazı polis ve göstericiler yaralanmıştı.

Öte yandan, Başbakan Edi Rama ise erken seçime karşı çıkıyor.

DP ve LSİ, 18 Şubat'ta meclisteki milletvekillerinin istifa kararı aldığını duyurmuş ve hükümetten geçici yönetim talep etmişti.

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Arnavutluk hükümet karşıtı muhalefet protesto Tiran

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