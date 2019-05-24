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'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türk dünyasının önemli bestecilerinden Azeri Üzeyir Hacıbeyov’un, 'Arşın Mal Alan' isimli operetini sahneledi.

'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türk dünyasının önemli bestecilerinden Azeri Üzeyir Hacıbeyov’un, 'Arşın Mal Alan' isimli operetini sahneledi.
MDOB sanatçıları, 'Arşın Mal Alan' operetini Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yaparken, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını da Barış Arslan üstlendi. Evlenme çağına gelen hali vakti yerinde olan tüccar Asker'in görücü usulü ile evlenmeye karşı çıkmasını konu alan eserde, başlıca rolleri Ayşegül Devrim Dinçer, Melahat Yavuz, Baran Taner, K. Erdem Özdemir, Hakan Yıldız, Özlem Zuhal Gürgen, Mehmet Erkoç, Başak Yıldıza, Erhan Kaya ve Beste Berk Topal paylaştı.

FOTOĞRAF

'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı

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