Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Murtaza Kara (67) yönetimindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin motor bölümünden girerek arka camından çıktı.

Kazada otomobilde bulunan Özkan (41) ve Ayten Kara (66), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü, Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ile Ayşegül Okutan (26) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADANA'DA KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Süleyman Yılmaz yönetimindeki kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolunda karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyondaki Süleyman Yılmaz’ın eşi Hatice ve çocukları Eray ile Ali, otomobil sürücüsü ve 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Adana ki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken Süleyman Yılmaz’ın kazadan hemen önce oğlu Eray’a "Frenimiz patladı, sıkı tutunun"dediği öğrenildi.

ANTALYA'DA SAFARİ ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

Antalya'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracı, girdiği virajda 7 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

GİRESUN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aydındere beldesinde Aşkı Çelik yönetimindeki kamyonet, yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü Çelik ile araçta bulunan Fatma, Şefik ve Şenol Çelik yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA / DHA / İHA)

