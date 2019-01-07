Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra ulaşıldı, acı haber geldi

Jandarma komando ekipleri ve köylüler, Hazım Yıldız'ın cesedini, Engin Pamuk, Fikri Güler ve Yüksel Güzelel'i de Yuvacık köyü Kışlaoğlu mahallesi kırsalında buldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"ARABANIN TEKERLEKLERİ HAVADA KALDI" İhbar üzerine iş makinaları ile yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı. Ekipler 1,5 metre kar olan bölgede bir vatandaşın traktörünün de yardımıyla mahsur kalan 11 kişinin araçlarını buldu.

Araçları kara saplanan ve bulundukları yerde hareket edemeyen 11 kişi, telefonların çekmemesi nedeniyle 5 kilometre yürüyerek Gölormanı Orman İşletme Şefliğine kadar yürüdü. Burada orman görevlilerinden yardım isteyen vatandaşlar, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye ulaşmanın zor olması nedeniyle İl Özel İdaresinden yolun açılması için yardım istedi.

İlçeye bağlı 1400 rakımlı Balıklı Yaylası'na gitmek için öğleden sonra üç ciple yola çıkan Bilal Akbaş ve 10 arkadaşı, bölgede oluşan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Bu arada 4 kişinin define aramak için yaylaya gittikleri öğrenildi.

Bilal Akbaş yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve araç içinde beklediklerini belirterek, "Arabanın altı yere oturdu ve tekerler havada kaldı. Bulunduğumuz yerde uzun süre mahsur kaldık. Kar aniden bastırdı. Yaylaya çıkarken bu kadar yoktu. Ekipler geldi kurtulduk." dedi.

BİR İTALYAN VE TERCÜMANI KURTARILDI



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tercümanı ve arkadaşları ile birlikte ormanlık alanda kara saplanarak mahsur kalan İtalyan müdürü KARDOFF ekipleri kurtardı.

Karabük'te özel bir fabrikanın müdürlüğünü yapan ve Off-Road tutkunu İtalyan Giuseppe Agazzi, yanında tercümanı iki Türk arkadaşı ile birlikte kendisine ait 4x4 aracı ile birlikte Sarıçiçek ormanına gezintiye çıktı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu orman yolunda araçları kara saplanarak arızalanması sonucu İtalyan Müdür, ve beraberindekiler mahsur kaldı. Kar yağışının giderek şiddetini arttırması sonrası telefon hatlarının da çekmediği bölgeden yaklaşık 2 saat yürüyen ekip Sarıçiçek göletine ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Bu sırada ihbar üzerine Sarıçiçek bölgesine giden Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARDOFF) Derneği Başkanı Ahmet Demir ve ekibi zorlu hava şartlarına rağmen İtalyan Agazzi ile beraberindeki tercümana ulaşarak kurtardı.