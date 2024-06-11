'Mardinli Marilyn Monroe'nun taciz iddiası yetersiz bulundu! O anlar paylaşıldı: Siz kimsiniz bana dokunacaksınız

Mardin'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (49), iş yerine müşteri olarak gelen A.E. (25) tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. A.E. de, taciz iddiasına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle Akarmut'tan şikayetçi oldu.

9 YIL ÖNCE MARDİN'E YERLEŞTİ

Olay, 2 Nisan'da Mardin 1. Cadde'de meydana geldi. Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan 4 çocuk ve 2 torunu olan Melek Akarmut, 9 yıl önce Afyonkarahisar'dan Mardin'e yerleşti. Akarmut, burada sokak hayvanlarına gelir amacıyla sabun ve kolonya satmak için 6 metrekarelik bir iş yeri açtı. İddiaya göre Akarmut, iş yerinde çalışırken sosyal medyadan yayın yaptığı sırada A.E. isimli bir erkek dükkana girdi.

"SİZ KİMSİNİZ BANA DOKUNACAKSINIZ?"

Akarmut, dükkandaki ürünlerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyen A.E.'ye sabun ve kolonya satışı yaptığını belirtti. Bu sırada A.E., Akarmut'un sağ bacağının diz altındaki 'Marilyn Monroe'nun yüzünün bulunduğu dövmeye bakmak istediğini söyledi. Akarmut, A.E.'ye dövmeci olup olmadığını sordu. Dövmeci olmadığını ancak dövmeyi merak ettiğini belirten A.E., elini Akarmut'un dizine doğru uzattı. Bacağını geri çeken Akarmut, "Dokunmayın. Siz kimsiniz bana dokunacaksınız, ne cesaretle?" dedi.

ŞİKAYET ETTİ

A.E. ise "Sadece dövmeye dokunacaktım. Siz dokunmayın demediniz" yanıtını verdi. A.E., Akarmut'un uyarısı üzerine iş yerinden ayrıldı. O anlar, iş yeri kamerası tarafından da kaydedildi. Polise giden Akarmut, A.E.'den kendisine tacizde bulunduğu suçlamasıyla şikayetçi oldu.

YETERLİ DELİL BULUNMADI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı. A.E.'nın ifadesine başvuruldu. A.E. ifadesinde, kolonya almak için iş yerine gittiğini, Melek Akarmut'un dövmesini görünce dokunmak için izin istediğini ancak olumsuz yanıt alınca kolonyaların fiyatını öğrenip, iş yerinden ayrıldığını söyledi. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, 'Şüphelinin cinsel taciz kastıyla hareket' ettiğine yönelik bir delil bulunmadığı, bu sebeple kamu davası açılmasını gerektirecek şekilde suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdi.

"HEM SUÇLU"

Bunun üzerine A.E. de Melek Akarmut'tan olay sırasında sosyal medyada yayın yaptığı ve iş yeri görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla 'kişisel verilerinin paylaşılması' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Akarmut, polis merkezine giderek ifade verdi. Tedirginlik yaşadığını, A.E.'yi tanımadığını belirten Akarmut ifadesinde, "Kadınlık gururum incindi. Tacize uğradım, şüpheli için kovuşturmaya yer yok kararı çıktı. Hem suçlu hem güçlü. Kişisel verilerinin paylaşılması suçlamasıyla bu kez o benden şikayetçi oldu. İfade verdim. A.E. çok rahattı. Başka kadınlara da benzer şekilde davranmaması için şikayetçi oldum. Bu olayın peşini bırakmayacağım."(DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





