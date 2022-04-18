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Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

18.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele kapsamında TSK Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Televizyon ekranlarında ise operasyona ilişkin skandal bir yayın yapıldı. TSK'nın operasyonunu saldırı olarak nitelendiren Artı TV adlı televizyon kanalı, PKK'nın askeri kanadı olan HPG'nin açıklamasını da yayına bağlanan ve Türk askerine işgalci diyen Aziz Köylüoğlu'nun paylaşmasına müsaade etti.

Mehmetçik, Irak bölgesinde PKK terör örgütüne ait terör unsurlarının temizlenmesi için harekete geçti. Dün gece saatlerinde başlatılan MSB'nin başarıyla devam ettiğini açıkladığı Pençe-Kilit operasyonunda bölgedeki terör unsurları hedef alınıyor. Bu sırada Artı TV ekranlarında infial yaratan bir program gerçekleşti.

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TSK'nın operasyonun konuşulduğu Artı TV kanalında gazeteci kimliğiyle canlı yayına bağlanan Aziz Köylüoğlu, "Saldırılar özellikle Zap bölgesine yoğunlaşmış durumda" diyerek askerin terörle mücadeleye yönelik operasyonunu 'saldırı' olarak nitelendirdi.

PKK'NIN ASKERİ KANADI HPG'NİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Bölgede çatışmalar gerçekleştiğini söyleyen Köylüoğlu, "Bu konuda HPG, Halk Savunma Güçleri bir açıklama yayımladı öğlen itibarıyla. Bu saldırılarda şimdiye kadar 28 askerin öldürüldüğünü söyledi. İki helikopterin darbelendiğini açıkladılar." diye konuştu.

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Köylüoğlu "Skorsky helikopterleriyle bölgeye indirme yapmak istiyor Türk ordusu" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İndirme yapmak isteyen askerlere yönelik gerillaların yaptığı eylemler var, bu işgal saldırılarına karşı ciddi bir direniş şeklinde."

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