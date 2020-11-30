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Artık daha renkliler: Samsung'tan Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Z Flip 5G'ye yeni renkler!

30.11.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Artık daha renkliler: Samsung'tan Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Z Flip 5G'ye yeni renkler!

Samsung, Galaxy Note 20 5G renk seçeneklerine yeni bir renk daha ekledi. Bu renk, daha önce birçok Samsung Galaxy akıllı telefonda gördüğümüz kırmızı oldu. Ayrıca katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip 5G de yeni bir renk seçeneğine kavuştu.

Akıllı telefon renk seçenekleri birçok kullanıcı için tercih sebebi olabiliyor. Akıllı telefon üreticileri de farklı renk seçenekleri sunarak tabiri caizse kullanıcıların gönüllerini kazanmaya çalışıyor. Apple da renk konusunda benzer bir atılımı iPhone 5C ile birlikte başlatmıştı hatırlarsanız. Şimdilerde eskiyen iPhone modelleri arasında yerini alan iPhone 5C, Apple'ın ilk rengarenk iPhone modeli olmuştu. Daha sonra birçok üretici renk renk akıllı telefon modelleriyle boy göstermeye devam etti. Şimdilerde ise Samsung yeni bir duyuru yaptı. Bu duyuru Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Z Flip 5G'nin renk seçenekleri ile alakalıydı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 5G VE GALAXY Z FLİP 5G'YE YENİ RENKLER EKLEDİ

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre Samsung Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Z Flip 5G iki farklı renk seçeneğine kavuştu. Buna göre Galaxy Note 20 5G kırmızı renk seçeneği ile Galaxy Z Flip 5G ise beyaz renk seçeneği ile satın alınabilecek. Her iki renk de şöyle gözüküyor:

Samsung renk seçeneği

SINIRLI SAYIDA SATIŞA ÇIKACAKLAR

Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Z Flip 5G için gelen yeni renk seçenekleri, Samsung'un açıklamasına göre herhangi bir fiyat farkı olmadan satışa sunulacak. Fakat modeller sınırlı sayıda üretilmiş durumda. Şimdilik ABD sınırları içerisinde satışa sunulacak kırmızı Samsung Galaxy Note 20 5G ve beyaz Galaxy Z Flip 5G halihazırda birçok renk seçeneğine sahip.

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