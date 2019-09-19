HABER

"Artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu: - "Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor. Dünya öyle bir duruma geldi ki artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, "Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor. Dünya öyle bir duruma geldi ki artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler." dedi.

"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında projenin uygulandığı pilot illerden biri olan Samsun'a öğretmen eğitimi için gelen Gençoğlu, AA muhabirine projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Projenin, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliği ile pilot iller olarak belirlenen Antalya, Bursa, Gaziantep, İzmir, Konya ve Samsun'da uygulandığına belirten Gençoğlu, projenin engelli çocukların normal sınıflarda eğitim almasını içerdiğini söyledi.

Her çocuğun ilgili, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uzanan yolculuğunda potansiyellerini gerçekleştirecekleri zemini onlara sunmalarının asli görevleri olduğunu ifade eden Gençoğlu, farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların aynı ortamda bulunmalarının tüm çocukların gelişimini ve akademik başarılarının artmasını desteklediğini vurguladı.

- Öğrencilerdeki değişim takip edilecek

Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 38 adet hikaye kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik kitapları hazırladık. Bu materyaller yeni eğitim öğretim yılımızda pilot okullarımızda uygulanmaya başlanacak. Ayrıca çocuklarımızın kendilerine sunulan bu destek ile yaşadıkları değişimi takip edebilmek amacıyla öğrenci gelişim portfolyoları tutulacak ve böylece projemizin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Çocuklarımız, aileler, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve bizlerin de katılımıyla gerçekleştireceğimiz Çocuk Şenlikleri ile bir arada çok şey yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz ki buradan tüm katılımcılarımızı bu şenliklere şimdiden davet ediyorum."

- Öğrencilerin merhamet duygusu geliştirilecek

Kapsayıcı eğitimin asıl amacının engeli olan 3 ila 7 yaş aralığındaki çocukların gereksinimleri, sosyoekonomik durumları, sosyokültürel özellikleri, cinsiyetleri ve engel durumları gibi değişkenleri dikkate alarak tüm çocukların eğitime erişim ve katılımını artırmakla birlikte eğitim süreçleri içindeki muhtelif ayrımcılığı azaltmak olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Bir sınıfta engeli olan bir çocuğun bulunması sadece o çocuğun o sınıfta kabul görmesinden ziyade diğer çocuklar için daha önemlidir. Çünkü merhamet duygusunun gelişmesi, paylaşmanın gelişmesi, yardımseverliğin oluşması ancak ve ancak temel eğitim seviyesinde ve sınıflarında oluşur." diye konuştu.

Gençoğlu, bu süreçte velileri ikna etmenin öğrencileri ikna etmekten daha zor olduğunu dile getirerek, "Velileri ikna, öğrencileri ikna etmekten daha zor olduğu için yapmamız gereken şey çok zorlaşıyor. Çocuk, arkadaşlarına karşı biraz acımasızdır ama çocukların merhamet duygusu her zaman yetişkinlerden daha gelişmiştir." ifadelerini kullandı.

- "Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor"

Gelişen dünyada ülke olarak değişime ayak uydurulması gerektiğine değinen Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten değiştirmemiz gereken birçok şey var. Bizim bugün başarı dediğimiz şey uluslararası standartlarda başarı değil. Yine bugün başarılı dediğimiz çocuk uluslararası standartlarda başarılı çocuk değil. Dünya artık çocukların kendilerini ifade edebilmelerine bakıyor. Dünya öyle bir duruma geldi ki artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler. Mutlu çocuklar ve güçlü bir Türkiye için geleceğimiz için hepimiz omuzlarımızda ağır yükler taşımaktayız. Bir ülkenin geleceğini çocuklar üzerine inşa eden devletler, hiç şüphesiz ki güçlü devlet olmanın en büyük talibidir. Bu sorumluluktan hareketle tüm çocuklar için eğitimde birlikteyiz."

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtıDoktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı
Kocaeli’de 61 yıl önce kamulaştırılan yolun 2 bin 500 varisi aranıyorKocaeli’de 61 yıl önce kamulaştırılan yolun 2 bin 500 varisi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim engelli meb MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu Merhamet Samsun UNICEF

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.