"Artık duygularını yönetebilen çocuklar dünyayı yönetecekler"

Her çocuğun ilgili, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitimden kariyere uzanan yolculuğunda potansiyellerini gerçekleştirecekleri zemini onlara sunmalarının asli görevleri olduğunu ifade eden Gençoğlu, farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların aynı ortamda bulunmalarının tüm çocukların gelişimini ve akademik başarılarının artmasını desteklediğini vurguladı.

"Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi" kapsamında projenin uygulandığı pilot illerden biri olan Samsun'a öğretmen eğitimi için gelen Gençoğlu, AA muhabirine projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Öğrencilerdeki değişim takip edilecek

Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 38 adet hikaye kitabı, öğrenci ve öğretmen etkinlik kitapları hazırladık. Bu materyaller yeni eğitim öğretim yılımızda pilot okullarımızda uygulanmaya başlanacak. Ayrıca çocuklarımızın kendilerine sunulan bu destek ile yaşadıkları değişimi takip edebilmek amacıyla öğrenci gelişim portfolyoları tutulacak ve böylece projemizin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak. Çocuklarımız, aileler, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve bizlerin de katılımıyla gerçekleştireceğimiz Çocuk Şenlikleri ile bir arada çok şey yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz ki buradan tüm katılımcılarımızı bu şenliklere şimdiden davet ediyorum."

- Öğrencilerin merhamet duygusu geliştirilecek

Kapsayıcı eğitimin asıl amacının engeli olan 3 ila 7 yaş aralığındaki çocukların gereksinimleri, sosyoekonomik durumları, sosyokültürel özellikleri, cinsiyetleri ve engel durumları gibi değişkenleri dikkate alarak tüm çocukların eğitime erişim ve katılımını artırmakla birlikte eğitim süreçleri içindeki muhtelif ayrımcılığı azaltmak olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Bir sınıfta engeli olan bir çocuğun bulunması sadece o çocuğun o sınıfta kabul görmesinden ziyade diğer çocuklar için daha önemlidir. Çünkü merhamet duygusunun gelişmesi, paylaşmanın gelişmesi, yardımseverliğin oluşması ancak ve ancak temel eğitim seviyesinde ve sınıflarında oluşur." diye konuştu.