Artık kolay! Sadece birkaç dakikada kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz

Makyaj özellikle sabahları tam bir işkencedir. İşe yetişme telaşı içinde makyajla zaman kaybetmeyi çoğu kişi tercih etmez. Bu nedenle daha pratik ve daha az malzemeyle makyajlarını tamamlarlar. Ancak özel günlerde durum biraz değişir. Özenle hazırlandığınız kıyafetinizi kimi zaman bir eyeliner ile taçlandırmak istersiniz. İşte eyeliner çekmeyi beceremeyenleri bile usta bir makyaj sanatçısına dönüştürecek tüyo...

SADECE BİRKAÇ DAKİKA SÜRÜYOR

Kusursuz Hollywood kedi gözü görünümünü yaratmak o kadar da zor değil. Sadece gözünüzün dış köşesinden kaşınızın ucuna veya şakağına doğru bir çizgi çekmeniz yeterlidir. Bu çizginin ve hattın uzunluğu tamamen tercihinize bağlıdır. Ardından ikinci göz için de bir çizgi çizin ve simetriyi kontrol edin. Çizginin üzerine birkaç nokta veya çizgi çizmek için göz kalemi kullanın. Bu adım lekesiz ideal bir kontur oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Düz bir çizgi çizerek noktaları birleştirin. Kusurları temizleyin ve çizgileri bir makyaj temizleme kalemi ile keskinleştirin.



