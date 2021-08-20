KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Artık kolay! Sadece birkaç dakikada kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz

Artık kolay! Sadece birkaç dakikada kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz

20.08.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde zaman hızla akıp giden bir kavram haline geldi. 24 saatin bazen yetmediği durumları sizler de yaşamışsınızdır. Bu koşuşturmaca halinde günlük hayat tüyoları işleri bir hayli kolaylaştırıyor.

Artık kolay! Sadece birkaç dakikada kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz

Makyaj özellikle sabahları tam bir işkencedir. İşe yetişme telaşı içinde makyajla zaman kaybetmeyi çoğu kişi tercih etmez. Bu nedenle daha pratik ve daha az malzemeyle makyajlarını tamamlarlar. Ancak özel günlerde durum biraz değişir. Özenle hazırlandığınız kıyafetinizi kimi zaman bir eyeliner ile taçlandırmak istersiniz. İşte eyeliner çekmeyi beceremeyenleri bile usta bir makyaj sanatçısına dönüştürecek tüyo...

SADECE BİRKAÇ DAKİKA SÜRÜYOR

kapak

Kusursuz Hollywood kedi gözü görünümünü yaratmak o kadar da zor değil. Sadece gözünüzün dış köşesinden kaşınızın ucuna veya şakağına doğru bir çizgi çekmeniz yeterlidir. Bu çizginin ve hattın uzunluğu tamamen tercihinize bağlıdır. Ardından ikinci göz için de bir çizgi çizin ve simetriyi kontrol edin. Çizginin üzerine birkaç nokta veya çizgi çizmek için göz kalemi kullanın. Bu adım lekesiz ideal bir kontur oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Düz bir çizgi çizerek noktaları birleştirin. Kusurları temizleyin ve çizgileri bir makyaj temizleme kalemi ile keskinleştirin.

Yüzünüzdeki her çizgi sağlığınız hakkında mesaj veriyor! İşte çizgilerin anlamları...Yüzünüzdeki her çizgi sağlığınız hakkında mesaj veriyor! İşte çizgilerin anlamları...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık kolay! Sadece birkaç dakikada kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsinizArtık kolay! Sadece birkaç dakikada kusursuz bir şekilde eyeliner çekebilirsiniz
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ayak kokusu kâbusunuz olmasınAyak kokusu kâbusunuz olmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten çok konuşulacak sözler

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Bugün ay boşlukta ilerliyor!

Bugün ay boşlukta ilerliyor!

Hepsi birbirinden şık! Bir o kadar da tehlikeli

Hepsi birbirinden şık! Bir o kadar da tehlikeli

Erkekler bu iltifatları duymaya bayılıyor

Erkekler bu iltifatları duymaya bayılıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dikkat! Risklerden bugün uzak durun

Dikkat! Risklerden bugün uzak durun

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Dikkat! Eleştirinin dozunu kaçırabiliriz

Dikkat! Eleştirinin dozunu kaçırabiliriz

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.