Artık rahat nefes alacaksınız! Geçmeyen burun tıkanıklığını çözmenin yolları

Burun içerisindeki hava yollarının kan damarları veya membranlarında (dış kısımlarında) meydana gelen ödem, tıkanıklık hissine neden oluyor. Alerjiye yatkınlık, polen, sinüzit, grip, nezle burun tıkanıklığına sebep oluyor. Her yaştan insanda görülen bu sorun rahat nefes almayı önlüyor. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda büyük problemlere yol açabiliyor. Burun tıkanıklıklarını açmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak uzun süredir devam eden tıkanıklık varsa ve başka belirtiler de görülüyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor.

BURUN TIKANIKLIKLARINI AÇMAK İÇİN

ZEYTİNYAĞI

Buruna damlatılan 1-2 damla zeytinyağı burun tıkanıklığının kısa sürede geçmesini sağlar.

TUZLU SU

Burun tıkanıklığında en çok kullanılan yöntemlerden biri de tuzlu sudur. Bir bardak ılık suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyerek burnunuzu temizleyebilirsiniz.

ZENCEFİL

Zencefil mukozanın akışkanlığını arttırır ve geniz kanallarının açılmasını sağlar. 2 bardak su kaynatın ve içerisine 2 tatlı kaşığı zencefil tozu ilave edin. 10 dakika beklettikten sonra süzün. Bir bardağını için. Kalanını ise sıcak kompress olacak şekilde burnunuza uygulayın.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, mukusun incelmesini sağlar ve bakteri oluşumunu önler. Bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı içerek tıkanıklığı önleyebilirsiniz.

Lavanta çiçeğinin yapraklarını kaynar suya atın ve 10 dakika demleyin. Ardından karışımı süzün ve suyunu burnunuza çekin.

Nane de burun tıkanıklığına iyi gelen besinlerden biridir. Gün içinde yakanız 2 damla nane yağı damlatarak tıkanıklığı giderebilirsiniz.

BURUN MASAJI

Masaj, doğru bir şekilde uygulandığında kan akışını hızlandırır. Bir yemek kaşığı nane yağı ve zeytinyağını ısıtın. Parmağınızın ucuyla burun ve kaş çevresine masaj yapın. Burnun en üst kısmına yanlardan baskı yapın. Bu esnada ağzınızdan nefes alın.

BURUN TIKANIKLIĞINI GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILIR?