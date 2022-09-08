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Artık rahat nefes alacaksınız! Geçmeyen burun tıkanıklığını çözmenin yolları

08.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solunum tüm hayatımızı etkiliyor. Zamanla nefes almakta zorluklar yaşanabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bu durumlar can sıkıcı olabiliyor. Burun tıkanıklıklarını açmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Evde bulunan ürünler ile burun tıkanıklığınızı tamamen açabilirsiniz.

Artık rahat nefes alacaksınız! Geçmeyen burun tıkanıklığını çözmenin yolları

Burun içerisindeki hava yollarının kan damarları veya membranlarında (dış kısımlarında) meydana gelen ödem, tıkanıklık hissine neden oluyor. Alerjiye yatkınlık, polen, sinüzit, grip, nezle burun tıkanıklığına sebep oluyor. Her yaştan insanda görülen bu sorun rahat nefes almayı önlüyor. Özellikle bebeklerde ve yaşlılarda büyük problemlere yol açabiliyor. Burun tıkanıklıklarını açmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak uzun süredir devam eden tıkanıklık varsa ve başka belirtiler de görülüyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor.

BURUN TIKANIKLIKLARINI AÇMAK İÇİN

ZEYTİNYAĞI

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Buruna damlatılan 1-2 damla zeytinyağı burun tıkanıklığının kısa sürede geçmesini sağlar.

TUZLU SU

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Burun tıkanıklığında en çok kullanılan yöntemlerden biri de tuzlu sudur. Bir bardak ılık suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyerek burnunuzu temizleyebilirsiniz.

ZENCEFİL

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Zencefil mukozanın akışkanlığını arttırır ve geniz kanallarının açılmasını sağlar. 2 bardak su kaynatın ve içerisine 2 tatlı kaşığı zencefil tozu ilave edin. 10 dakika beklettikten sonra süzün. Bir bardağını için. Kalanını ise sıcak kompress olacak şekilde burnunuza uygulayın.

ELMA SİRKESİ

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Elma sirkesi, mukusun incelmesini sağlar ve bakteri oluşumunu önler. Bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı içerek tıkanıklığı önleyebilirsiniz.

LAVANTA

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Lavanta çiçeğinin yapraklarını kaynar suya atın ve 10 dakika demleyin. Ardından karışımı süzün ve suyunu burnunuza çekin.

NANE

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Nane de burun tıkanıklığına iyi gelen besinlerden biridir. Gün içinde yakanız 2 damla nane yağı damlatarak tıkanıklığı giderebilirsiniz.

BURUN MASAJI

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Masaj, doğru bir şekilde uygulandığında kan akışını hızlandırır. Bir yemek kaşığı nane yağı ve zeytinyağını ısıtın. Parmağınızın ucuyla burun ve kaş çevresine masaj yapın. Burnun en üst kısmına yanlardan baskı yapın. Bu esnada ağzınızdan nefes alın.

BURUN TIKANIKLIĞINI GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILIR?

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  • Zencefil, nane gibi bitki çayları burun tıkanıklığının geçmesine yardımcı olur.
  • Sigara kullanmak, burun tıkanıklığını tetikler. Bu yüzden sigara kullanmayı bırakın.
  • Tuzlu su burun tıkanıklığı için en etkili yöntemlerdendir. Bu yüzden denize girebilir veya yukarıda bahsettiğimiz uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bol bol su içmek, burun mukozasının nemli kalmasına yardımcı olur.
  • Klimalı veya kaloriferli ortamlarda hava kurur. Odaya buhar makinesi veya kaynar su koymak, havanın nemli kalmasını sağlayacaktır.
  • Burun tıkanıklığı alerjikse, polen mevsiminde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun.
  • Rüzgarlı ve kuru günlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

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