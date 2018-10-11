Artrit nedir? Artrit belirtisi nelerdir? Artrit tedavisi nasıl olur? Artrit hastalığı neden kaynaklanır?

Geceleri uykudan uyandıran ve hareket kısıtlığına neden olan artrit, ileri dönemlerde hastaların gündelik işlerini yapabilmelerine de engel olabilir. Özellikle sigara içen ve sıkça enfeksiyona maruz kalan kişilerde daha sık görülen artrit hastalığında tedavi kişiye özel planlanmalı.

Yaşam kalitesini artırıcı tedavilerin ön plana çıkartılması gerektiğini söyleyen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. M. Pınar Dönmez, 12 Ekim Dünya Artrit Günü olması dolayısıyla yaygın olarak görülen artrit hastalığı ile ilgili şu bilgileri verdi:

Eklemler kemik, kıkırdak, sinoviyal zarlar ve eklem sıvısından oluşan, hareketlerimizi sağlayan yapılardır. Eklemleri tutan birçok hastalık vardır. Bunlardan biri artritlerdir. Artrite neden olan 150'den fazla romatizmal hastalık vardır. Belirtileri benzese de hastalık seyirleri ve tedavileri farklılık gösterebilir.

GECELERİ UYUTMAYAN AĞRININ NEDENİ ARTRİT OLABİLİR



Artrit sürecinde eklemlerde inflamasyon oluşur ve geceleri artan ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile sabah tutukluğu gelişir. Yorgunluk ve halsizlik de sık karşılaşılan belirtilerdir. Bazı artritlerde eklemler dışında kalp, akciğer, göz ve deri gibi organlarda tutulur. Zamanında tanısı konulup doğru tedavi başlatılmazsa kalıcı eklem hasarına (deformite, sakatlık) yol açabilir.