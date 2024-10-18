Artvin Borçka'da sonbahar güzelliği: Kartpostallık görüntüler!

Doğu Karadeniz’de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER!

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte renk değiştiren bitki örtüsü ve ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Foto safari tutkunları, fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan manzarayı çekerek ölümsüzleştiriyor.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması, güzel görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır