HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Artvin'de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

Artvin'de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

11.03.2021 08:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Artvin'de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

Artvin'de, Çoruh Nehri'ne kurulan ve 2019 yılının yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajlarda, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Barajlardaki suyun çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlar, milli ekonomiye katkı sağlıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve 2019 yılı yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı’nda bu oran yüzde 71, Deriner Barajı’nda yüzde 6’ya, Muratlı Barajı’nda ise yüzde 56’ya geriledi. Deriner Barajı’ndaki sular yaklaşık 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

0b9b3ac0ff0c3925191b7f93e347cc6a

'ESKİ EVLERİMİZE BAKIP, HASRET GİDERDİK'

Sular altında kalan yerleşim yerinde eski evi bulunan Sezai Çakal, "Sular altında kalan yer bizim eski yerleşim alanımızdı. Baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Bu sene baraj suları çekilince yerleşim yeri de gün yüzüne çıktı. Biz de eski günleri yad ettik. Eski evlerimize baktık ve hasret giderdik" dedi.

Eski yerleşim yerinin gün yüzüne çıktığını ifade eden Zülfikar Çavdar, "Ben de işe gidip gelirken izliyorum, hasret gideriyorum. Sular baya çekilmiş durumda" diye konuştu.

Mustafa Kambur ise, "Eskiden burada yerleşim yerimiz vardı ve baraj nedeniyle su altında kaldı. Şimdi sular çekilince evler açığa çıktı. Biz de bakıyoruz, yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

5370e4372ac3be44204bdabfc505a899

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat Meteoroloji'den kuvvetli kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziŞekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada'ya bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Belkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anılıyor!

Berkin Elvan kimdir?

İstanbullular dikkat! Birçok noktada trafik felç oldu

Birçok noktada trafik felç oldu

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi

Trabzon'da önemli keşif! M.Ö. 11 bin yılına aitler

Trabzon'da önemli keşif! M.Ö. 11 bin yılına aitler

Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde ‘patlama' ve 'sızıntı’ tedirginliği

Çöp tesisinde ‘patlama' ve 'sızıntı’ tedirginliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.