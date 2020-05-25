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  4. Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar görüldü, 23 kişi karantinada

Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar görüldü, 23 kişi karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası görülmeyen Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alınırken, 23 kişi de karantinaya alındı.

Artvin'de bir ay sonra yeni vakalar görüldü, 23 kişi karantinada

Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI, YEN VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Borçka ilçesinde geçen hafta, koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

23 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

30 günün ardından test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin tedavileri sürerken, kentte 23 kişinin de karantinaya alındığı belirtildi.

(DHA)

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