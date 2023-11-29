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Artvin’de feci ölüm: 220 metre yüksekliğindeki cam terastan düştü! Cesedi 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı

29.11.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Artvin’de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı. Sağlam'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Artvin’de feci ölüm: 220 metre yüksekliğindeki cam terastan düştü! Cesedi 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi. Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü.

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ARTVİN'DE CAM SEYİR TERASINDAN DÜŞEN KADININ CESEDİ 6 SAAT SÜREN ÇALIŞMALAR SONRASI ÇIKARTILDI

Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam’ın cansız bedeni, halatlara bağlanan sedye ile yola çıkarıldı.

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Sağlam’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

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(DHA)

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