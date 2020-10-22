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Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Artvin’de görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesinin dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. Şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü! Gören telefona sarıldı

Mercek bulutu olarak bilinen bulutların görseli Artvin’de ortaya çıktı. Bulutları görenler telefonuna sarılarak görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin’de objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.

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Bulutların sunduğu görsel şovu, “time lapse" tekniğiyle 500 karede görüntülendi.

İHA

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