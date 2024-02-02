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  4. Artvin'de kan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu

Artvin'de kan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu

02.02.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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Artvin’de Ender Turhan (30), son kez görüşmeye çağırdığı boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan’ı (38), silahla vurarak öldürdü. Turhan daha sonra aynı silahla kendini de vurarak ağır yaralandı. İşte detaylar...

Artvin'de kan donduran cinayet! Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre olay Arhavi Musazade Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ender Turhan, eşi Hacer Turhan’ı görüşmek için çağırdı. Görüşme sırasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ender Turhan silahını çıkartarak eşini öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

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Hacer Turhan olay yerinde hayatını kaybederken, Ender Turhan ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Ender Turhan’ın durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Artvin
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