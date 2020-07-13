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  4. Artvin'de sel! 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı

Artvin'de sel! 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Artvin'de 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı, heyelan altındaki otomobil çıkarılmaya çalışılıyor.

Artvin'de sel! 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı

Artvin'de yaşanan sel felaketinde kayıp 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldığı bilgisi geldi. Heyelan altında kalan otomobilin çıkarılması için çalışmalara başlandı.

Sele ilişkin son durumu Vali Yılmaz Doruk açıklamıştı. Vali Doruk, gerçekten ciddi bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Akşam saat 19.30 civarlarında bir sel geldi, Yusufeli Barajımızın Limak şantiyesi bölgesine. Bir vefatımız var, şantiye çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte. Arama çalışmalarımız devam ediyor." diye konuşmuştu.


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