Artvin'deki adliyede silah sesleri!

Artvin'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi. Adliyede bağırarak, hakkında verileceği öne sürülen karara tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmek isteyen polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet ederken, Ö.E. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ortahopa Mahallesi Sarp Yolu'ndaki Hopa Adliyesi'nde meydana geldi. Hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ö.E., davasına ilişkin gelişmeleri öğrenmek için adliyeye geldi.

KARAR SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hopa Adliyesi görevlilerinden biri, iddiaya göre, Ö.E.'ye, mahkemece hakkında 3 bin 500 TL'lik para cezası verileceğini, ödememesi halinde ise 150 gün hapse mahkum edileceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen ve sinir krizi geçiren Ö.E.'yi çevredekiler ve adliyede görevli polis memuru sakinleştirmek istedi.