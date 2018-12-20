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Artvin'deki adliyede silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Artvin'in Hopa ilçesindeki adliye karıştı. 'Cinsel istismar' davasında verilen karar sonrası sinir krizi geçiren Ö.E., polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti.

Artvin'deki adliyede silah sesleri!

Artvin'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi. Adliyede bağırarak, hakkında verileceği öne sürülen karara tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmek isteyen polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet ederken, Ö.E. gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Ortahopa Mahallesi Sarp Yolu'ndaki Hopa Adliyesi'nde meydana geldi. Hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ö.E., davasına ilişkin gelişmeleri öğrenmek için adliyeye geldi.

KARAR SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hopa Adliyesi görevlilerinden biri, iddiaya göre, Ö.E.'ye, mahkemece hakkında 3 bin 500 TL'lik para cezası verileceğini, ödememesi halinde ise 150 gün hapse mahkum edileceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen ve sinir krizi geçiren Ö.E.'yi çevredekiler ve adliyede görevli polis memuru sakinleştirmek istedi.

POLİSİN BELİNDEN SİLAHI ALIP ATEŞ AÇTI

Bina içinde, hakkında verileceği öne sürülen cezaya tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun belinden tabancayı alıp, rastgele ateş etti.

Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet etti. Bu sırada adliyedekiler de panik yaşadı. Ö.E., elindeki silah alınarak, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

SILAJH

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Ö.E., polis aracına bindirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin silah Hopa polis

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